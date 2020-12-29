Українець Михайлюк провів ще один матч у НБА

Михайло Морозов Баскетбол 09:49, 29.12.2020 Оновлено: 10:03, 29.12.2020

Український захисник "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк не зміг допомогти своїй команді обіграти "Атланту Хокс" (128:120) в матчі регулярного сезону НБА.

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, вийшов на майданчик із лавки запасних і провів на ній 14 хвилин. За цей час він набрав 4 очки (0/4 триочкових, 1/2 двоочкових і 2/2 штрафних) і 2 підбирання та 1 персональне зауваження.

Партнер Михайлюка з команди намагається закинути двоочковий

Команда Михайлюка на старті поєдинку віддала лідерство в рахунку "Атланті" і вже не змогла його повернути. "Яструби" здобули вже третю перемогу на старті сезону, а "Детройт" зазнав третьої поразки.

"Атланта" – "Детройт" – 128: 120 (33:25, 32:31, 35:31, 28:33)

"Атланта": Трей Янг (29 + 6 передач), Джон Коллінс (15), Реддіш (11 + 7 підбирань), Деандре Хантер (11), Капела (7 + 9 підбирань) – старт; Богдан Богданович (17), Рондо (12 + 8 передач), Соломон Хілл (12), Хёртер (9), Фернанду (5).

"Детройт": Джош Джексон (27), Джеремі Грант (27), Кілліан Хейес (10 + 8 передач), Бей (10 + 7 підбирань), Мейсон Пламлі (9 + 12 підборів + 6 передач) – старт; Делон Райт (18), Еллінгтон (11), Михайлюк (4), Стюарт (2 + 8 підбирань), Думбуя (2).

Святослав Михайлюк переслідує суперника

Як повідомляв OBOZREVATEL, кар'єра Святослава почалася в дитячій і юнацькій командах "Черкаських Мавп". У сезоні 2012/13 він дебютував в українській Суперлізі, взявши участь у трьох матчах чемпіонату.

У 2013-му Михайлюк провів перший поєдинок за збірну України до 16 років, а в 2014-му – за дорослу національну команду. У 2016 році він завоював титул найбільш результативного й успішного гравця "молодіжки".

Отримавши запрошення з США, Святослав у 2014 році вступив до місцевого університету і почав виступати за "Канзас Джейхокс". Успішна гра на студентському рівні дозволила йому підписати контракт з "Лос-Анджелес Лейкерс" за підсумками драфту-2018.

Гравець "Атланти" кидає з-під кільця

Після року в клубі Михайлюка обміняли в "Детройт", де за підсумками першого сезону з ним підписали нову угоду і хочуть продовжити її ще на чотири роки.

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