Українець Михайлюк окупив себе в новому клубі НБА. Не за горами солідний контракт?

Український баскетболіст "Оклахоми" Святослав Михайлюк починає показувати чи не найкращий баскетбол за свою кар'єру в НБА і продовжує зіграватися зі своїми новими товаришами по команді.

Авторитетний американський журналіст Forbes Нік Крейн впевнений, що обмін вихованця школи "Черкаських Мавп" повністю себе окупив і гравець може отримати солідний контракт в міжсезоння.

Крейн взяв велике інтерв'ю з українцем, переклад якого публікує видання basket.com.ua.

Святослав Михайлюк

За останні дві гри Свят набрав в цілому 38 очок, точність з гри склала 66,7%. Варто сказати, що в останніх кількох іграх за "Тандер" Михайлюк зробив щось більше, ніж просто демонстрував гарну статистику.

Не дивно, що Михайлюк домагається успіху на рівні НБА. Особливо якщо уважніше придивитися до того, як він сюди потрапив.

Михайлюк народився в Україні і до 14 років вважався феноменом міжнародного баскетболу. Один з найвідоміших гравців своєї вікової категорії в Східній Європі. Святослав виступав у складі збірної України на чемпіонаті Європи до 16 років в 2013 році. У 2014 році він став одним з наймолодших гравців в історії табору Nike Hoop Summit у віці 16 років, граючи разом з дорослими гравцями. Клінт Капела, Нікола Йокич і Карл-Ентоні Таунс були в цьому списку. Крім того, в тому ж році у віці 16 років він виступав на дорослому чемпіонаті світу з баскетболу.

Михайлюк відрізнявся надзвичайно високим рівнем гри в юному віці. Святославу пропонували виступати за деякі з найбільших клубів світу, включаючи мадридський "Реал", де він в кінцевому підсумку міг перетнутися з Лукою Дончічем. Більшість дітей його віку уклали б вигідний контракт в одній з іноземних топ-команд. Однак Михайлюк віддав перевагу переїзду до Сполучених Штатів, щоб виступати в NCAA. Мати і батько Михайлюка є педагогами. Вступ до коледжу і отримання освіти було головним пріоритетом.

У 17 років Михайлюк вступив до університету Канзасу, одну з найуспішніших шкіл баскетболу в країні. Він став наймолодшим гравцем в історії конференції Big 12 і зробив великий стрибок як для виконавця його віку, що виступає в одній з найбільш конкурентних конференцій NCAA. Багато хто вважав, що Михайлюк потенційно може стати лотерейним проспектом драфта. Але Святославу потрібно якийсь час на адаптацію. У підсумку він провів повні чотири роки в Канзасі.

"Я відчуваю, що все було трохи по-іншому. Я прийшов до коледжу дуже рано, грав проти 21-річних хлопців, не був підготовлений ні морально, ні фізично. Було важко. Мені потрібен час, щоб пристосуватися, але врешті-решт все склалося дуже добре ", – заявив Михайлюк.

Святослав Михайлюк демонструє відмінну гру

Чотири роки навчання баскетболу в коледжі, безумовно, мають свої переваги, але також можуть негативно позначитися на драфт-котируваннях. 4-річний досвід NCAA є ключовим фактором для багатьох успішних гравців НБА, оскільки дає їм час подорослішати як на майданчику, так і за її межами. Зокрема, Михайлюк мав розкіш грати під керівництвом одного з кращих тренерів країни Білла Селфа і взяв участі в Фіналі чотирьох Березневого безумства в 2018 році. Як ці чотири роки допомогли йому перейти на рівень НБА? Михайлюк задоволений, що все так склалося.

"Я відчуваю, що мені допомогли тренер Селф і весь тренерський штаб. Життя в Канзасі допомогла мені зрозуміти американську ментальність. Я вважаю, що це мене сильно підготувало. Виступ під керівництвом тренера Селфа - одна з найкращих подій, які могли статися зі мною, особливо в ранньому віці. Це одна з речей, які підготували мене до наступного рівня", – сказав Михайлюк.

З іншого боку, чотири роки навчання в коледжі призводять до того, що проспекти стають старше більшості колег по класу драфта. Скаути НБА більш скептично оцінюють потенціал старшокурсників. На щастя для Михайлюка, він вступив до коледжу в дуже молодому віці. На драфт він виходив в 21-річному віці.

Перед драфтом-2018 Михайлюка критикували за короткий розмах рук. Команди задавалися питанням, чи є у нього навички для якісного захисту в лізі, навіть з огляду на зрiст у 201 см. Не було ніяких сумнівів в тому, що Святослав збирається стати елітним шутером. 44,4% триочкових - точність в останній рік навчання в коледжі. Інші аспекти гри викликали занепокоєння у скаутів, що в кінцевому підсумку призвело до того, що Михайлюк був обраний у другому раунді під 47-м піком клубом "Лос-Анджелес Лейкерс".

Святослав виступав за "Лейкерс" і "Детройт Пістонс". Нещодавно його обміняли в "Оклахома-Сіті" на Хаміда Діалло. Багато хто припускав, що Михайлюк просто буде кидати в "Тандер". Однак найбільше вражав захист. Михайлюк витратив масу часу на те, щоб зробити свою гру більш різносторонньою, приділяючи особливу увагу обороні. Лугенц Дорт вибув з ладу через струс мозку. Головний тренер "Тандер" Марк Дейнолт недавно призначив Михайлюка основним захисником проти Луки Дончіча з "Даллас Маверікс" - одного з найнебезпечніших скореров НБА. Дончіч показав результативність нижче середнього показника за сезон, набравши всього 25 очок.

"Чим більше матчів зіграв в НБА, тим більше дізнаєшся про інших гравців. Просто потрібно грати розумно, розуміти своїх напарників. Докласти зусиль, і все стане ще простіше. Деяким хлопцям необхідно ускладнювати життя на майданчику. Їх дійсно важко зупинити. Якщо ви зробите все можливе і будете слідувати плану тренера, ваша захист покращиться ", – вважає Михайлюк.

Михайлюк все ще перебуває на ранній стадії свого розвитку. Навіть з чотирма роками навчання в коледжі високого рівня і майже трьома роками досвіду в НБА. Йому всього 23 роки. Зрозуміло, що у Михайлюка все ще дуже висока стеля. Він може стати ще кращим гравцем. Здається, він є виконавцем, якого "Оклахома-Сіті" може зберегти в довгостроковій перспективі. За умови подальшого прогресу.

Святослав Михайлюк в захисті

Цього літа "Тандер" доведеться приймати рішення по обмеженим вільним агентам. У Михайлюка є шанс стати черговим молодим наріжним каменем команди. "Оклахома" перебудовує склад в сторону підвищення конкурентоспроможності. На ринку, де в останні роки шутерам дуже добре платили, він має право розраховувати на солідну зарплату. Святослав бачить "Тандер" як команду, в якій він може виступати довгий час.

"Звичайно! Мені подобається тут. Мені подобаються всі в організації. Подобаються товариші по команді, тренери, фронт-офіс, вся організація. Я відчуваю, що це прекрасне місце, щоб реалізуватися як гравцеві і особистості", – заявив Михайлюк.

Всього за сім ігор у складі "Тандер" Михайлюк встиг стати улюбленцем уболівальників і одним з найкращих гравців команди. Важка праця окупилася. Здається, Святослав потрапив в відмінну ситуацію в "Оклахома-Сіті". Обмін Хаміда Діалло – нелегке рішення для "Тандер", але придбання Михайлюка на даний момент виглядає вдалим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному зі своїх перших матчів за свою нову команду Михайлюк показав яскравий і результативний баскетбол.