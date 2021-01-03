Українець Лень провів іще один матч в НБА

Український центровий "Торонто Репторс" Олексій Лень не зміг допомогти своїй команді уникнути поразки в матчі регулярного сезону НБА проти "Нового Орлеана" (116:120).

Наш співвітчизник з'явився на паркеті з лави запасних і провів на ньому трохи більше семи хвилин. За цей час він набрав 2 очки (1/1 двоочкових, 0/1 триочкових), 1 підбирання, 2 блок-шоти, 1 втрату та 1 персональне зауваження.

Олексій Лень готується до кидка

Для команди Леня ця поразка стала вже четвертою в п'яти стартових поєдинках сезону 2020/21. "Торонто" йде на 13-му місці в Східній конференції.

"Новий Орлеан" – "Торонто" 120:116 (32:26, 23:34 32:22, 33:34)

"Новий Орлеан": Інгрем (31), Вільямсон (21+7 підбирань), Бледсоу (19+10 передач), Болл (13), Адамс (13+10 підбирань) – старт; Харт (9+8 підбирань), Хейс (6+8 підбирань), Редік (5), Александер-Уокер (3), Меллі (0).

"Торонто": Ванвліт (27+8 підбирань), Анунобі (17+7 підбирань), Лаурі (16+8 передач), Сіакам (10), Бейнс (8) – старт; Буше (24), Пауелл (12), Лень (2), Джонсон (0), Девіс (0).

Олексій Лень у захисті

У 2006 році Олексій вперше заявив про себе, виступивши на чемпіонаті України серед юнаків у складі Луганської області. Після змагань його запросили в Дніпропетровське вище училище фізичної культури.

У 2010 році він перейшов до "Дніпра", а в 2011-му команда Леня стала чемпіоном Суперліги серед дублюючих складів, а баскетболіста визнали найкращим центровим першості. Олексій грав за збірні України до 16 і 18 років і був лідером "молодіжки" на чемпіонаті Європи до 18 років 2010 року.

Олексій Лень чекає можливості зіграти на підборі

Нашого співвітчизника вибрали п'ятим номером у першому раунді драфту 2013 року. Він підписав контракт із "Фінікс Санз", кольори якого захищав протягом п'яти сезонів. Після цього українець недовгий час виступав за "Атланту Хокс" і "Сакраменто Кінгз", а в міжсезоння перейшов у "Торонто".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у попередньому матчі Лень показав результативну гру і допоміг "Репторс" здобути першу перемогу в сезоні.