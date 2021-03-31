Українець Лень провів результативний матч в НБА

Український центровий "Вашингтон Візардс" Олексій Лень провів результативний матч проти "Шарлотт Хорнетс" у регулярному сезоні НБА, але його команда все одно програла з рахунком 104:114.

Наш співвітчизник вийшов на поєдинок у стартовій п'ятірці та відіграв 21 хвилину. За цей час він набрав 10 очок (5/6 двоочкові), 5 підбирань і двічі порушив правила. Поки українець перебував на паркеті, його клуб набрав на 4 очки більше, ніж суперники.

Олексій Лень (праворуч) в матчі проти "Шарлотт"

Для "Візардс" ця поразка стала вже 29 в 46 поєдинках нинішнього сезону. Столична команда посідає 12-те місце в Східній конференції.

"Вашингтон" – "Шарлотт" 104:114 (29:32, 27:32, 25:25, 23:25)

"Вашингтон": Хачімура (30), Вестбрук (22 + 15 підбирань + 14 передач + 5 втрат), Робінсон (12), Лень (10), Авдія (3 + 8 підбирань) – старт; Р. Лопес (16 + 11 підборів), Хатчінсон (5), Метьюз (3), Вінстон (3).

"Шарлотт": Розір (27 + 7 підбирань), Хейворд (26 + 11 підбирань + 6 передач), Грем (17 + 6 передач), Бійомбо (6), Вашингтон (5) – старт; Зеллер (16 + 13 підборів), Бріджес (8), Калеб Мартін (7), Коді Мартін (2).

Олексій Лень веде боротьбу за м'яч

Нагадаємо, що Лень вперше заявив про себе під час чемпіонату України серед юнаків, на якому він виступав за команду Луганської області. У 2010-му Олексій став баскетболістом "Дніпра", а через рік виграв першість країни серед дублюючих складів і був визнаний найкращим гравцем на своїй позиції.

У 2013 році українця вибрали "Фінікс Санз" під п'ятим номером першого раунду на драфті НБА. Після п'яти сезонів у клубі Лень недовгий час виступав за "Атланту Хокс", "Сакраменто Кінгз" і "Торонто Репторс".

Олексій Лень

Як повідомляв OBOZREVATEL, інший українець з НБА Святослав Михайлюк провів найкращий матч за свій новий клуб, вперше вийшовши в стартовому складі.