Українець Лень провів результативний матч в НБА

Український центровий "Вашингтон Візардс" Олексій Лень провів результативний матч проти "Шарлотт Хорнетс" у регулярному сезоні НБА, але його команда все одно програла з рахунком 104:114.

Наш співвітчизник вийшов на поєдинок у стартовій п'ятірці та відіграв 21 хвилину. За цей час він набрав 10 очок (5/6 двоочкові), 5 підбирань і двічі порушив правила. Поки українець перебував на паркеті, його клуб набрав на 4 очки більше, ніж суперники.

Для "Візардс" ця поразка стала вже 29 в 46 поєдинках нинішнього сезону. Столична команда посідає 12-те місце в Східній конференції.

"Вашингтон" – "Шарлотт" 104:114 (29:32, 27:32, 25:25, 23:25)

"Вашингтон": Хачімура (30), Вестбрук (22 + 15 підбирань + 14 передач + 5 втрат), Робінсон (12), Лень (10), Авдія (3 + 8 підбирань) – старт; Р. Лопес (16 + 11 підборів), Хатчінсон (5), Метьюз (3), Вінстон (3).

"Шарлотт": Розір (27 + 7 підбирань), Хейворд (26 + 11 підбирань + 6 передач), Грем (17 + 6 передач), Бійомбо (6), Вашингтон (5) – старт; Зеллер (16 + 13 підборів), Бріджес (8), Калеб Мартін (7), Коді Мартін (2).

Нагадаємо, що Лень вперше заявив про себе під час чемпіонату України серед юнаків, на якому він виступав за команду Луганської області. У 2010-му Олексій став баскетболістом "Дніпра", а через рік виграв першість країни серед дублюючих складів і був визнаний найкращим гравцем на своїй позиції.

У 2013 році українця вибрали "Фінікс Санз" під п'ятим номером першого раунду на драфті НБА. Після п'яти сезонів у клубі Лень недовгий час виступав за "Атланту Хокс", "Сакраменто Кінгз" і "Торонто Репторс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, інший українець з НБА Святослав Михайлюк провів найкращий матч за свій новий клуб, вперше вийшовши в стартовому складі.