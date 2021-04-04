У Києві визначиться володар Кубка України з баскетболу: анонс фіналу

У неділю, 4 квітня, два учасники Суперліги Паріматч зіграють у Києві у фіналі Кубка України з баскетболу сезону-2020/21.

Черкаські Мавпи – Будівельник

Київ, ПС Венето

Початок матчу – 17:00

Трансляція – Obozrevatel, XSport, YouTube ФБУ

Фінальним поєдинком у київському ПС "Венето" "Черкаські Мавпи" та "Будівельник" завершують 4 квітня драматичний та цікавий сезон-2020/21 у Кубку України.

"Мавпи" зіграють з "Будівельником"

Упродовж турнірної дистанції команди боролися не лише з суперниками, а й з обставинами, які також створювали перешкоди.

Попри додаткові проблеми, які вже рік завдає пандемія коронавірусу, "Черкаські Мавпи" на шляху до фіналу вибили в чвертьфіналі плей-оф чинного на той час володаря трофею "Хімік".

Упродовж сезону кияни та черкасці вже тричі перетиналися в Суперлізі Паріматч. І тричі перемагав "Будівельник".

Утім, не варто поспішати записувати команду Ігорса Міглінієкса в беззастережні фаворити фіналу. Зважаючи на епідемічну ситуацію впродовж сезону, лише за якісь кілька днів стан команди може суттєво змінитися. Відтак окрім майстерності та рівня готовності гравців, важливим також буде фізичний та морально-вольовий стан гравців у конкретний ігровий день. До речі, сам латвійський тренер киян наразі відновлюється після коронавірусу. Діями "Будівельника" в плей-оф керує його асистент Леонід Яйло.

До кубкового фіналу практично всі гравці команд уже перехворіли. Не пощастило вболівальникам – місце вирішального поєдинку сезону кілька разів змінювалося. Врешті битва за трофей відбудеться без глядачів на трибунах. Тож не пропустіть трансляцію на каналах Obozrevatel, XSport та YouTube ФБУ о 17:00.

Згідно з оцінками аналітиків Parimatch, генерального партнера ФБУ, більше шансів отримати трофей у киян, 63% проти 37%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у напівфіналі КУ "Черкаські Мавпи" обіграли "Запоріжжя" 79:67, а "Будівельник" пройшов МБК "Миколаїв" 82:71.