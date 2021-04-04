У Києві визначиться володар Кубка України з баскетболу: анонс фіналу

У неділю, 4 квітня, два учасники Суперліги Паріматч зіграють в Києві в фінал Кубка України з баскетболу сезону-2020/21.

Черкаські Мавпи – Будівельник

Київ, ПС Венето

Початок матчу – 17:00

Трансляція – Obozrevatel, XSport, YouTube ФБУ

Фінальним поєдинком у київському ПС Венето Черкаські Мавпи та Будівельник завершують 4 квітня драматичний та цікавий сезон-2020/21 у Кубку України.

Упродовж турнірної дистанції команди боролися не лише з суперниками, а й обставинами, які завдавали додаткових перешкод.

Попри додаткові проблеми, які вже рік завдає пандемія коронавірусу, Черкаські Мавпи на шляху до фіналу вибили в чвертьфіналі плей-оф чинного на той час володаря трофею Хімік. У півфіналі черкасці здолали досить успішний та абіційний БК Запоріжжя.

Упродовж сезону кияни та черкасці вже тричі перетиналися в Суперлізі Паріматч. І тричі перемагав Будівельник.

Втім не варто поспішати записувати команду Ігорса Міглінієкса в беззастережні фаворити фіналу. Зважаючи на епідемічну ситуацію впродовж сезону, лише за якісь кілька днів стан команди може суттєво змінитися. Відтак окрім майстерності та рівня готовності гравців, важливим також буде фізичний та морально-вольовий стан гравці у конкретний ігровий день. До речі, сам латвійський тренер киян наразі відновлюється після коронавірусу. Діями Будівельника в плей-оф керує його асистент Леонід Яйло.

До кубкового фіналу практично всі гравці команд уже перехворіли. Не пощастило вболівальникам – місце вирішального поєдинку сезону кілька разів змінювалося. Врешті битва за трофей відбудеться без глядачів на трибунах. Тож не пропустіть трансляцію на каналах Obozrevatel, XSport та YouTube ФБУ о 17:00.

Згідно з оцінками аналітиків Parimatch, генерального партнера ФБУ, більше шансів отримати трофей у киян, 63% проти 37%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в півфіналі КУ "Черкаські Мавпи" обіграли "Запоріжжя" 79:67, а "Будівельник" пройшов МБК "Миколаїв" 82:71.