"Тернопіль" здобув вольову перемогу в Суперлізі Паріматч

У чемпіонаті України з баскетболу у вівторок, 30 березня, відбувся єдиний поєдинок у Суперлізі Паріматч.

У Харкові БК "Тернопіль" здобув вольову перемогу над місцевими "Соколами" – 76:71.

Господарі майданчику заволоділи перевагою та лідирували в рахунку протягом більшої частини гри. Харків’яни мали кращий відсоток реалізації кидків, як із середньої, так і з дальньої відстані. При цьому у підопічних Куріліонокаса була перевага на підбираннях, але Соколи припускалися більшої кількості втрат, ніж суперник до великої перерви.

Тернопіль цей матч проводив без Едріана Боуві, який традиційно задає темп та розганяє атаки своєї команди. За таких умов більше відповідальності та ігрового часу лягло на плечі Павла Буренка. Український захисник відіграв у цьому матчі 30 хвилин та став головним героєм клатчу.

Харківські Соколи - Тернопіль ФБУ

Гості зуміли скоротити відставання наприкінці матчу за рахунок ривка у четвертій чверті. Підопічні Забірченка входили у заключні дві хвилини за 1 очка відставання, але два влучні триочкові від Буренка поставили крапку в цій грі. Саме український захисник та Аверейл Югба, який також провів потужний матч і поставив один із ключових блок-шотів у кінцівці Пресслі, стали головними героями гри, яку Тернополю все ж вдалося врятувати.

Команда Дмитра Забірченка вчетверте в сезоні перемогла Харківських Соколів та виграла сезонну серію всуху – 4.

Турнірне становище

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні форвард "Дніпра" Станіслав Тимофієнко став найрезультативнішим гравцем в історії Суперліги Паріматч, набравши 13 очок у поєдинку проти "Харківських Соколiв" (84:75).