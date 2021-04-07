Суперліга Паріматч: розклад трансляцій 7-11 квітня

У середу, 7 квітня, в Суперлізі Паріматч розпочинається четверте коло регулярного сезону. Поєдинки на цьому ігровому тижні пройдуть також 9 і 11 квітня.

Як повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України (ФБУ), у ці дні в чемпіонаті України з баскетболу буде зіграно 12 матчів. Повністю розклад трансляцій має такий вигляд:

7 квітня

18:00 "Хімік" – "Прометей" (Obozrevatel)

18:30 "Одеса" – "Запоріжжя" (YouTube ФБУ)

19:00 "Миколаїв" – "Дніпро" (YouTube ФБУ)

19:00 "Черкаські Мавпи" – "Харківські Соколи" (YouTube ФБУ)

20:00 "Будівельник" – "Тернопіль" (Obozrevatel)

9 квітня

18:00 "Хімік" – "Запоріжжя" (Obozrevatel)

18:30 "Черкаські Мавпи" – "Дніпро" (YouTube ФБУ)

19:00 "Миколаїв" – "Харківські Соколи" (YouTube ФБУ)

19:00 "Одеса" – "Прометей" (YouTube ФБУ)

20:00 "Тернопіль" – "Київ-Баскет" (Obozrevatel)

11 квітня

14:00 "Тернопіль" – "Миколаїв" (XSport)

16:00 "Одеса" – "Київ-Баскет" (Obozrevatel)

Нагадаємо, що "Київ-Баскет" є одноосібним лідером Суперліги, маючи на дві перемоги більше й на два зіграних матчі менше, ніж "Дніпро", що йде другим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками фіналу між "Будівельником" і "Черкаськими Мавпами" визначився переможець Кубку України з баскетболу.