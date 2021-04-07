Суперліга Паріматч: розклад трансляцій 7-11 квітня
У середу, 7 квітня, в Суперлізі Паріматч розпочинається четверте коло регулярного сезону. Поєдинки на цьому ігровому тижні пройдуть також 9 і 11 квітня.
Як повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України (ФБУ), у ці дні в чемпіонаті України з баскетболу буде зіграно 12 матчів. Повністю розклад трансляцій має такий вигляд:
7 квітня
18:00 "Хімік" – "Прометей" (Obozrevatel)
18:30 "Одеса" – "Запоріжжя" (YouTube ФБУ)
19:00 "Миколаїв" – "Дніпро" (YouTube ФБУ)
19:00 "Черкаські Мавпи" – "Харківські Соколи" (YouTube ФБУ)
20:00 "Будівельник" – "Тернопіль" (Obozrevatel)
9 квітня
18:00 "Хімік" – "Запоріжжя" (Obozrevatel)
18:30 "Черкаські Мавпи" – "Дніпро" (YouTube ФБУ)
19:00 "Миколаїв" – "Харківські Соколи" (YouTube ФБУ)
19:00 "Одеса" – "Прометей" (YouTube ФБУ)
20:00 "Тернопіль" – "Київ-Баскет" (Obozrevatel)
11 квітня
14:00 "Тернопіль" – "Миколаїв" (XSport)
16:00 "Одеса" – "Київ-Баскет" (Obozrevatel)
Нагадаємо, що "Київ-Баскет" є одноосібним лідером Суперліги, маючи на дві перемоги більше й на два зіграних матчі менше, ніж "Дніпро", що йде другим.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками фіналу між "Будівельником" і "Черкаськими Мавпами" визначився переможець Кубку України з баскетболу.