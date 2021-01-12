"Одеса" проти "Дніпра": анонс матчу Суперліги Паріматч 12 січня

Михайло Морозов Баскетбол 15:09, 12.01.2021 Оновлено: 15:36, 12.01.2021

"Одеса""Дніпро"

Одеса, УСК "Одеса"

Початок матчу – 19:00

Пряма трансляція – Oboz TV, YouTube / Facebook ФБУ

У вівторок, 12 січня, відбудеться заключний матч першого туру Суперліги Паріматч у 2021 році, в якому "Одеса" прийме на своєму майданчику "Дніпро". Чинні чемпіони України виграли першу очну зустріч у сезоні з рахунком 84:72.

"Одеса" - "Дніпро"
ФБУ

Обидві команди програли стартові поєдинки в новому році. Підопічні Олега Юшкіна в неймовірно результативному протистоянні поступилися "Харківським Соколам" (100:102), а гості не зуміли здолати южненський "Хімік" (71:75).

Фаворитом анонсованого матчу є "Дніпро", який не тільки має більш глибокий склад, але й перебуває в кращій формі – "Одеса" не виграє протягом останніх шести поєдинків у всіх турнірах.

Якщо аналізувати статистику сезону 2020/21, то чинні чемпіони набирають у середньому на 11 очок більше, ніж суперники, роблять більше підбирань та асистів і точніше кидають із будь-яких дистанцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Будівельник" здобув унікальну перемогу над "Миколаєвом" у Суперлізі Паріматч.

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