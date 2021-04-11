"Одеса" приймає "Київ-Баскет": анонс Суперліги Паріматч 11 квітня

У чемпіонаті України з баскетболу в неділю, 11 квітня, відбудуться чергові два поєдинки в Суперлізі Паріматч.

Тернопіль - Миколаїв

Тернопіль, ФОК

Початок матчу - 14:00

Трансляція - XSPORT

У першому матчі суботи Тернопіль зіграє вдома проти Миколаєва. Після поразки від Київ-Баскета у команди Дмитра Забірченка буде можливіть повернутися в трійку. Корабели вже давно не претендують на місце у вісімці, але команди, яким не мають турнірних завдань, часто грають розкуто і стають серйозною проблемою для суперників. Тернополяни навіть без Едріена Боуві, який досі не повернувся до ротації команди, залишаються фаворитами в цій грі і матимуть можливість закрити сезонну серію з Миколаєвом всуху.

Одеса - Київ-Баскет

Одеса, СК Динамо

Початок матчу - 16:00

Трансляція - Obozrevatel

У другому матчі ігрового дня Одеса зіграє проти лідера чемпіоната. Ще одна гра, в якій команда з-за меж топ-8 протистоятиме команді з верхньої частини турнірної таблиці. Кияни продовжують своє виїзне турне і після виїзда де Тернополя відправились на берег Чорного моря. Одеса в першому матчі тижня програла вдома Прометею, кияни здобули надважку перемогу у виснажливій грі проти тернополян. Київ-Баскет виграв усі три попередніх матчі регулярки в Одеси і буде фаворитом сьогодні, але на легке життя команді Айнарса Багатскіса очікувати не доводиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Прометей" виграв жіночий чемпіонат України з баскетболу.