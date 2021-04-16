Названо розширений склад жіночої збірної України з баскетболу 3х3 на матчі олімпійської кваліфікації

Тренерський штаб жіночої збірної України з баскетболу 3х3 визначився з розширеним складом команди на матчі олімпійської кваліфікації, які пройдуть 26-30 травня в австрійському Граці.

Як повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України (ФБУ), наставник збірної Володимир Холопов взяв на двотижневий збір у "Буковель" сім гравців. Повністю список баскетболісток, які будуть готуватися до відбору на Олімпіаду в Токіо, має такий вигляд:

Юлія Мусієнко

Христина Філевич

Ганна Рульова

Ганна Ольховик

Вікторія Кондусь

Єлизавета Мітіна

Наталя Цюбик

Нагадаємо, що Україна потрапила у відбіркову групу В, де їй протистоятимуть Японія, Іран, Туркменістан і Австралія. Для потрапляння на Олімпійські ігри нашій команді потрібно спочатку посісти одне з двох перших місць у квінтеті, а потім успішно виступити в плей-оф із восьми збірних, тільки три з яких отримають путівки на ОІ в Токіо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, данк українця Дмитра Smoove Кривенка визнали найкращим моментом в історії фіналів світового туру з баскетболу 3х3.