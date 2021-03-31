Кубок України з баскетболу: анонс чвертьфінальних матчів 31 березня

У середу, 31 березня, в Києві та Черкасах будуть зіграні чвертьфінальні матчі Кубку України з баскетболу.

"Запоріжжя" – "Київ-Баскет"

Черкаси, ПС "Будівельник"

Початок матчу – 15:00

Трансляція – Obozrevatel

Першим поєдинком на стадії 1/4 фіналу стане протистояння "Запоріжжя" та "Київ-Баскета", які в Суперлізі Паріматч йдуть у першій п'ятірці. Столичний клуб виграв два з трьох поєдинків регулярного сезону між командами.

Номінальним господарям у цій зустрічі точно не допоможуть Джош Форчун і Іван Міхєєв, а кияни будуть змушені обходитися без свого лідера Майкла Джейкобсона, який залишив розташування команди за сімейними обставинами.

"Миколаїв" – "Дніпро"

Київ, ДС "Венето-Спорт"

Початок матчу – 16:00

Трансляція – YouTube ФБУ

Головний аутсайдер першості України з баскетболу спробує створити сенсацію в поєдинку з чинним чемпіоном країни і триразовим переможцем Кубка (2017-2019).

Те, що "Дніпро" є явним фаворитом, підтверджує ще й те, що підопічні Дениса Журавльова тричі обіграли "Миколаїв" у Суперлізі Паріматч.

"Черкаські Мавпи" – "Хімік"

Черкаси, ПС "Будівельник"

Початок матчу – 18:00

Трансляція – Obozrevatel

У третій чвертьфінальній парі один одному протистоятимуть досить рівні суперники. "Хімік", який у неймовірно драматичному фіналі виграв Кубок України 2020 року, зараз перебуває не в найкращій формі після трьох поразок у чемпіонаті країни поспіль. Незважаючи на це, свою останню перемогу южненці здобули саме в матчі з "Мавпами".

Черкащани матимуть серйозну перевагу у вигляді гри на домашньому майданчику. Підопічні Максима Міхельсона виграли сім останніх поєдинків на своєму паркеті.

"Будівельник" – "Прометей"

Київ, ДС "Венето-Спорт"

Початок матчу – 20:00

Трансляція – YouTube ФБУ

Столичні баскетболісти вже тричі обігрували клуб із Кам'янського в межах Суперліги Паріматч, ставши вкрай незручним суперником для підопічних Віталія Чернія. "Будівельник" підходить до поєдинку без свого головного тренера Ігорса Міглінієкса, який продовжує лікування від коронавірусу.

Що стосується "Прометея", то команда не грала в чемпіонаті України після несподіваного вильоту від бельгійського "Монса" в Кубку Європи ФІБА. З цієї причини гості будуть серйозно налаштовані на те, щоб реабілітуватися перед своїми вболівальниками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Тернопіль" переміг "Харківських Соколів" в єдиному поєдинку Суперліги Паріматч 30 березня.