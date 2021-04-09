"Хімік" здійснив камбек і обіграв "Запоріжжя": результати Суперліги Паріматч 9 квітня

БК "Хімік" і БК "Запоріжжя" видали розкішний матч в регулярному чемпіонаті Суперліги Паріматч.

На паркеті южненського спорткомплексу "Олімп" сильнішими були господарі, які поступалися в рахунку напротязі майже всієї гри, – 69:65.

З перших хвилин вболівальникам відразу стало зрозуміло, що їх очікує неймовірно напружене видовище. Гості розпочали більш впевнено і в середині першої чверті підопічні Валерія Плеханова домоглися переваги в 8 очок.

Вже до першої перерви "хіміки" нівелювали відставання, проте суперники знову пішли вперед. В середині третього періоду команда Плеханова знову повернула собі "+8". Добре себе проявляв центровий "Запоріжжя" Дмитро Тихонов, який в підсумку набрав 18 очок.

Южненці кинулися відіграватися і зуміли підібратися до опонента на відстань одного очка. Доля поєдинку вирішувалася в заключній 10-хвилинці, в якій вдача посміхнулася колективу Віталія Степановскього.

"Хімік" – "Запоріжжя" – 69:65 (17:17; 20:23; 15:13; 17:12)

В іншій зустрічі ігрового дня чинний чемпіон "Дніпро" без проблем впорався на виїзді з "Черкаськими Мавпами".

Підопічні Дениса Журавльова здолали суперника на його майданчику – 72:87.

"Синьо-біло-блакитні" захопили ініціативу з першої секунди стартового періоду. Дніпряни впевнено діяли на чужому щиті і дуже легко пішли у відрив на 10 очок.

З кожною чвертю гості лише нарощували свою перевагу. Команді Максима Міхельсона часом вдавалося поставити суперника в глухий кут, але ці моменти були дуже рідкісними.

До того ж, баскетболісти "Дніпра" вдало атакували кошик "Мавп" з-за дуги. За гру вони реалізували дев'ять з 25 дальніх спроб.

У підсумку гості не дали жодного шансу колективу з Черкас на камбек і впевнено довели зустріч до перемоги.

"Черкаські Мавпи" – "Дніпро" – 72:87 (19:27; 17:22; 21:29; 15: 9)

Ще більш впевнено два очки здобув один з лідерів першості "Прометей" в Одесі. Однойменну команду підопічні Дмитра Маркова обіграли – 73:93.

Гості відчули деякі труднощі лише в першій чверті. Одесити досить несподівано змусили суперника попітніти, не даючи йому навіть шансу на те, щоб вийти вперед.

Колектив Олександра Ворони тримався до середини другого періоду. Саме на цьому відрізку гри "Прометей" накрутив темп і почав стрімкий відрив. Всього за чотири хвилини гості здійснили ривок 12:4.

До кінця третього 10-хвилинки перевага команди з Кам'янського досягла позначки в 31 пункт, і результат гри було вирішено наперед. Довести поєдинок до перемоги для гостей було справою техніки.

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