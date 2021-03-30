ФБУ закликала державу підтримати спорт, зменшивши податок із продажу квитків

Федерація баскетболу України (ФБУ) закликала державу ввести такі податкові механізми, які допомогли б підтримати спорт у нинішніх непростих умовах.

Президент ФБУ Михайло Бродський у своєму листі, опублікованому на офіційному сайті організації, нагадав про те, що на початку 2021 року у Верховній Раді України було зареєстровано законопроєкт про державну підтримку спорту. У ньому пропонується зменшити ставку ПДВ на реалізацію квитків на спортивні заходи із 20% до 7%. Зазначається, що цей законопроєкт було розроблено відповідно до Директиви ЄС, згідно з якою до деяких видів послуг застосовуються знижені ставки ПДВ.

"На початку року у Верховній Раді України був зареєстрований законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки сфери спорту". У ньому пропонується зменшити ставку податку на додану вартість із 20% до 7% на операції з реалізації квитків на спортивні заходи всеукраїнського та міжнародного рівнів. Такий законопроєкт розроблений з урахуванням Директиви ЄС, відповідно до якої передбачено право застосування знижених ставок ПДВ у разі надання послуг, визначених у додатку III до Директиви ЄС. Так, у п. 13, 14 Додатка III Директиви ЄС вказано такі види послуг: доступ на спортивні заходи, використання спортивних об'єктів", – написано в листі.

Бродський додав, що через пандемію коронавірусу багато сфер суспільного життя опинилися під ударом, а особливо це стосується спорту. Михайло Юрійович розповів про труднощі із фінансуванням цієї діяльності та зазначив, що в 2020 році держава пішла назустріч працівникам сфер культури, туризму і креативних індустрій, зменшивши ставку ПДВ на реалізацію квитків на різні культурні та розважальні заходи.

"Слід також зауважити, що всесвітня пандемія боляче вдарила по всіх напрямах суспільних відносин, проте з особливо важкими ударами зіткнувся спорт. Тільки в умовах адаптивного карантину відновили змагання, тому спорт у такий скрутний час вимагає прямої підтримки. Варто зазначити, що в 2020 році з метою підтримки представників сфери культури, туризму і креативних індустрій та розвитку цих галузей, був ухвалений Закон України, завдяки якому була знижена до 7% ставка ПДВ на поставку послуг із показу (проведення) цих заходів. З огляду на вищезазначене, просимо вжити всіх можливих заходів щодо запровадження податкових механізмів для надання державної підтримки спорту", – підсумував Бродський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Федерація баскетболу України і гравці національної команди звернулися до президента нашої країни Володимира Зеленського із закликом врятувати спорткомплекс в Южному, який є одним із найкращих в Україні.