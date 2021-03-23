ФБУ показала найкращі моменти ігрового тижня Суперліги Паріматч

Федерація баскетболу України (ФБУ) визначилася з найкращими моментами ще одного ігрового тижня Суперліги Паріматч, в рамках якого з 17 по 21 березня відбулося 10 поєдинків.

Як повідомляється на офіційному сайті ФБУ, третє місце в хіт-параді посів снайпер "Будівельника" Інгус Яковічс, який оформив п'ять точних триочкових поспіль і став головним героєм матчу з "Прометеєм".

Другу сходинку посів баскетболіст клубу з Кам'янського Ді Джей Стефенс, який поставив слем-данк через одного з найкращих блокуючих у чемпіонаті України – форварда "Запоріжжя" Андрія Грицака.

На першій позиції опинився американський форвард "Тернополя" Аверейл Югба, який видовищно забив м'яч зверху.

Нагадаємо, що "Київ-Баскет" продовжує одноосібно лідирувати в Суперлізі, випереджаючи "Дніпро" і "Прометей" на три і чотири перемоги, відповідно. Також до фаворитів сезону підтягується "Тернопіль". "Черкаські Мавпи" закріпилися на восьмому місці, яке дає останню путівку в плей-оф.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" зробив неймовірний камбек і здобув перемогу над южненським "Хіміком".