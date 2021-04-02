ФБУ оголосила про перенесення Кубку України через COVID-19

Фінал Кубку України з баскетболу, який заплановано на 4 квітня, відбудеться у Києві, а не в Запоріжжі.

Відповідне рішення ухвалила національна федерація через жорсткість карантинних обмежень і перехід Запоріжжя до червоної зони через ситуацію з поширенням COVID-19. Це робить неможливим проведення поєдинку за присутності вболівальників. У ФБУ вважаємо за доцільне перенести матч до столиці.

Гра відбудеться 4 квітня 2021-го о 17.00 у Палаці Спорту "Венето". У матчі за трофей зіграють столичний "Будівельник" і "Черкаські Мавпи". Київський клуб у півфінальному раунді переміг "Миколаїв", а "Мавпи" пройшли БК "Запоріжжя". Трансляцію фіналу Кубку України дивіться в прямому ефірі на телеканалах XSPORT і Obozrevatel TV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери дали прогноз на фінальний матч Кубку України з баскетболу.