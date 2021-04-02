"Черкаські Мавпи" – "Будівельник": анонс і прогноз на фінал Кубка України з баскетболу

4 квітня в Запоріжжі стане відомий володар Кубка України з баскетболу. У фіналі турніру зійдуться "Черкаські Мавпи" та "Будівельник". Згідно з оцінками аналітиків Parimatch, генерального партнера ФБУ, більше шансів здобути трофей у киян, 63% проти 37%. В рамках Суперліги Паріматч команди зустрічалися в цьому сезоні вже тричі і кожен раз перемога була за "Будівельником".

Напередодні, 1 квітня, кияни в півфіналі впоралися з "Миколаєвом", а "Черкаські Мавпи" виявилися сильнішими за "Запоріжжя", тим самим позбавивши команду можливості зіграти у вирішальному матчі турніру вдома. До того ж гра пройде з глядачами, арену "Юність" (вміщує 5 тисяч глядачів) можна буде заповнити на 30%.

Після півфіналів тренери "Будівельника" та "Черкаських Мавп" відзначили, що у них є проблеми з ротацією, Максим Міхельсон і зовсім сказав, що деякі його підопічні догравали матч з "Запоріжжям" з ушкодженнями. Втім, обидва наставники при цьому запевнили, що їх гравці горять бажанням виграти трофей, тому, можна не сумніватися, що нас чекає яскраве протистояння.

Леонід Яйло, головний тренер "Будівельника": "У нас є мета і, якщо ми хочемо її досягти, потрібно грати краще, ніж в півфіналі, де ми не показали свою кращу гру. Сподіваюся, ми покажемо її в фіналі. Дуже багато чого буде залежати від нашого настрою".

Максим Міхельсон, головний тренер "Черкаських Мавп": "Дуже здорово, що ми вперше зіграємо у фіналі Кубка України. Особливо якщо врахувати, як важко починався для нас сезон. Тепер все готові їхати і боротися за трофей. У такій грі як фінал, думаю, шанси на перемогу будуть у обох команд".