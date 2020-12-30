Бродський: ситуація із залом у Кам'янському – війна проти баскетболу

Президент Федерації баскетболу України (ФБУ) Михайло Бродський обурився ситуацією в Кам'янському, де мер Андрій Білоусов видав розпорядження, яке забороняє баскетбольним і волейбольним командам "Прометея" тренуватися в головному спорткомплексі міста.

На офіційному сайті ФБУ з'явилося звернення, у якому глава організації нагадав, що недавно цей зал було відремонтовано на гроші мецената та президента одного з лідерів Суперліги Паріматч Володимира Дубинського. Крім того, у нього на руках у є договір про оренду цього приміщення терміном на три роки.

"Нагадаю для громадськості, що в цьому залі меценат і президент клубу Володимир Дубинський недавно зробив капітальний ремонт, вклав мільйони гривень, завіз ультрасучасний паркет зі Штатів і все заради того, щоб на ньому грали одні з найкращих гравців України (серед них 10 гравців чоловічої та жіночої збірних України) і виховувалися діти. У нього на руках договір оренди на три роки, а мер своїм аморальним і протизаконним рішенням хоче заборонити командам СК "Прометей" виступати і тренуватися там. Вибачте – я цього не дозволю! Це схоже на війну", – заявив Бродський.

Він зазначив, що раніше у ФБУ вже були проблеми з владою Кам'янського, яка, судячи з усього, не зацікавлена в розвитку спорту.

"У нас уже була прикра ситуація з міською владою Кам'янського. Федерація допомогла в передачі "спортивного довгобуду", який будували ще до Євробаскету-2015. У 2019 році Міністерством молоді та спорту виділено 60 млн грн (найбільшу суму серед усіх учасників проєкту) субвенції з державного бюджету за умови, що місто дасть свої 29 млн грн, але місто виділило лише 820 тис. грн. Тому під час розгляду проєктів у 2020 році місту Кам'янське було відмовлено в подальшому фінансуванні цього об'єкта. Невиконання цих зобов'язань красномовно говорить про те, що такій владі спорт не потрібен, думаю, вони хочуть перетворити все на руїну", – додав глава ФБУ.

Бродський також розповів, що вже звернувся до міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, і заявив, що особисто буде займатися розв'язанням цього питання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 24 грудня 2020 року клубу "Прометей", куди входять баскетбольні та волейбольні команди, заборонили тренуватися в головному спорткомплексі Кам'янського.

Наказ про заборону тренувань у СК "Прометей" ФБУ

На цю ситуацію відреагував президент одного з лідерів Суперліги Паріматч Володимир Дубинський, який звернувся до мера Білоусова з вимогою скасувати цю постанову.