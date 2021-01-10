Битва "Київ-Баскета" і "Прометея": анонс Суперліги Паріматч 10 січня

У чемпіонаті України з баскетболу в неділю, 10 січня, відбудуться 4 матчі в Суперлізі Паріматч.

У центральній грі першого туру регулярного сезону столичний "Київ-Баскет" зіграє проти "Прометея".

"Київ-Баскет" – "Прометей"

Київ, СК "Венето-Спорт"

Початок матчу – 13:00

Трансляція – Setanta Sports

Обидві команди несподівано програли свої матчі після новорічної паузи – кияни вдома поступилися Запоріжжю, а "Прометей" на виїзді програв "Тернополю". Тож сьогоднішнім суперникам просто необхідна ця перемога, адже дві поразки за три дні – занадто велика розкіш для команд, які вважаються одними з головних претендентів на титул. Перша зустріч цих суперників у сезоні завершилася перемогою киян 81:71, тож бажання реваншуватися буде ще одним важливим складником для команди з Кам’янського.

Читайте: Аналітична студія та прямий ефір центрального матчу тижня: дивіться "Київ-Баскет" – "Прометей" на Setanta Sports

"Київ-Баскет" – "Прометей"

"Хімік" – "Дніпро"

Южне, СК "Олімп"

Початок матчу – 14:00

Трансляція – XSPORT

Ще одне цікаве протистояння відбудеться в Южному, де зустрінуться фіналісти Кубку України-2020. Саме на паркеті СК "Олімп" "Хімік" здобув епічну перемогу у фіналі на початку жовтня, вирвавши з рук "Дніпра" четвертий кубок поспіль. Тож у чинного чемпіона буде бажання помститися за поразку.

За гостей у цьому матчі має дебютувати Пух Джетер, за "Хімік" свій перший матч після повернення до команди вже провів Олександр Антіпов. Южненці відкрили рік нервовою домашньою перемогою над "Соколами", "Дніпро" після зимової паузи гратиме вперше. Зустріч команд у першому колі завершилася перемогою підопічних Дениса Журавльова з рахунком 93:83.

"Хімік" – "Дніпро"

"Тернопіль" – Запоріжжя"

Тернопіль, ФОК

Початок матчу – 16:00

Трансляція – Oboz TV

У Тернополі зіграють автори головних сенсацій старту другої частини сезону — кривдники "Прометея" та "Київ-Баскета" "Тернопіль" і "Запоріжжя" відповідно, боротимуться за другу перемогу в межах ігрового тижня. Обидві команди підходять до матчу в гарній формі – як фізичній, так і психологічній. На руку господарям грає факт домашнього матчу, адже на підопічних Валерія Плеханова після виснажливої гри в столиці чекала не менш виснажлива подорож до Тернополя. Перша зустріч команд у сезоні завершилася виїзним тріумфом підопічних Дмитра Забірченка (81:74), які спробують подвоїти перевагу в сезонній серії.

"Тернопіль" – "Запоріжжя"

"Одеса" – "Харківські Соколи"

Одеса, УСК "Одеса"

Початок матчу – 17:00

Трансляція – YouTube ФБУ

У підсумковій грі неділі зустрінуться команди з нижньої частини турнірної таблиці — Одеса прийматиме "Харківських Соколів". Господарі зіграють уперше в 2021 році, "Соколи" вже розпочали рік із виїзної поразки від "Хіміка". Для обох команд цей матч є непоганим шансом здобути перемоги, яку під час першої зустрічі суперників у Харкові оформили одесити.

"Соколи" полюбляють працювати в нападі через індивідуальні дії, "Одеса" грає більш командно. Цікаво, що за сезоном у "Соколів" краща реалізація дальніх, перевага на підбираннях і більше результативних передач у середньому за гру, але перемог більше саме в одеситів, які виграли 4 з 12 матчів, тоді як у "Соколів" на одну перемогу менше за аналогічної кількості зіграних поєдинків.

"Одеса" – "Харківські Соколи"

Турнірна таблиця

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Черкаські Мавпи" на останніх хвилинах програли "Будівельнику" в Суперлізі Паріматч.