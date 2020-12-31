Багатскіс розповів, як збірна України буде готуватися до Євробаскету-2022

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс заявив, що хоче дати шанс проявити себе гравцям, які раніше рідко виступали за національну команду.

В інтерв'ю офіційному сайту Федерації баскетболу України (ФБУ) латвійський фахівець розповів, що влітку він хоче зібрати своїх підопічних на тренувальних зборах і провести товариські матчі з сильними збірними, які візьмуть участь в Олімпійських іграх в Токіо в 2021 році. Айнарс також зазначив, що збирається дати шанс молодим баскетболістам, щоб оцінити їхній рівень на тлі найкращих гравців України.

"Влітку ми постараємося зробити збір. Того ж літа буде кваліфікація Олімпійських ігор і самі Ігри. Я вже спілкувався з деякими командами і сподіваюся, що у нас буде можливість влітку зіграти проти хороших збірних, особливо проти тих, які беруть участь в Олімпійських іграх. Я хочу , щоб гравці, які раніше менше виступали за збірну, влітку зіграли проти великих команд. Щоб подивилися зі сторони на свій рівень і побачили, як вони виглядають проти топкоманд Європи. Також влітку треба залучити молодих гравців, щоб подивитися, як вони виглядають на тлі найкращих гравців країни. Це має бути процес нон-стоп, постійно потрібні мікро-цикли, збори, ігри", – поділився своїми планами Багатскіс.

Нагадаємо, що Євробаскет пройде у вересні 2022 року, а заключні матчі відбору на турнір заплановані на лютий 2021-го в Києві. Україна забезпечила собі путівку на чемпіонат Європи, обігравши Австрію в недавньому поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, латвійський тренер нашої збірної оцінив свій перший рік роботи в національній команді.