ЗСУ взяли на озброєння дві нові снайперські гвинтівки

Збройні сили України після успішних державних випробувань взяли на озброєння дві нові гвинтівки – Snipex T-REX 14,5 та Snipex ALLIGATOR 14,5.

Про це повідомляється у Facebook виробника зазначеної стрілкової зброї – компанії Snipex. Зазначається, що вони вдало витримали усі іспити.

Нове озброєння ЗСУ Facebook Snipex

"За результатами державних випробувань гвинтівки Snipex калібру 14,5х114 прийняті на озброєння Збройних Сил України! Щиро вітаємо усіх причетних, дякуємо Армії за допомогу та підтримку!" – йдеться у повідомленні.

Facebook Snipex

Крім того, згідно з заявою Головнокомандувача ЗСУ, генерал-полковника Руслана Хомчака, у перші кілька місяців 2021 року армія очікує партію сучасних радіоелектронних рушниць для боротьби з безпілотниками російських терористів. За словами Хомчака, закупівля відбувалася на відкритому майданчику НАТО вперше, тому довелося подолати безліч бюрократичних питань.

Також у 2020 році ЗСУ отримали декілька десятків безпілотних літальних апаратів "Фурія" українського виробництва. Вони призначені для розвідки та коригування вогню артилерії. Головний споживач розробки – це артилерійські підрозділи бригад, повідомили на підприємстві-виробнику.

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