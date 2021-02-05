Знаки зодіаку в стосунках: відмінні риси

Судити про людину за її знаком зодіаку не можна, однак деякі вроджені особливості характеру впливають і на любовні питання.

Можливо, астрологія допоможе зрозуміти мотивацію тих чи інших вчинків вашого партнера? Одні можуть більш цінувати романтичні жести, а інші – хазяйновитість і практичність.

Овен

Для них найголовніше в стосунках – повага. Тому представники цього знака не зроблять перший крок, якщо вони не будуть впевнені у своїх силах на 100%. Тому що бояться бути відкинутими, це може поранити їх на все життя.

Телець

Завдяки інтуїції вони майже завжди знають, що і як краще. Бояться опинитися без грошей і тому непотрібними. Хоча загалом життєрадісні і впевнені в собі. Щиро вірять у справжню і чисту любов. Але постійно вимагають підтвердження любові до себе, пише Kp.ru.

Близнюки

Серйозні стосунки можуть їх напружувати, тому надмірного контролю Близнюків варто уникати. Вони люблять фліртувати, це заряджає енергією. Тому походи в бар із друзями або в клуб із подругами їм необхідні. Але й занадто балувати їх свободою не варто.

Рак

Найголовніше для них – це спільні інтереси та духовна близькість. Готові пробачити зраду, але тільки фізичну. Тому доведеться полюбити або хоча б підтримувати представників їхнього знака в хобі та інших інтересах.

Лев

Розумні інтелектуали, а тому не терплять скандалів і дурості. Виїдання мізків і биття посуду? Довго Леви так не витримають і підуть шукати щастя в інших стосунках.

Діва

Романтичні і ніжні, вони вважають за краще шукати собі красивих і розумних партнерів. Тому серйозних стосунків може бути кілька. Не всі можуть відповідати таким вимогам.

Терези

Дуже не люблять зміни. Тому тиснути на Терезів і вимагати зміни статусу варто повільно і поступово. І краще так, щоб вони думали, ніби самі ухвалили рішення.

Скорпіон

Сміливі і часом зухвалі, вони люблять бути поганцями. Постійні претензії або ревнощі, на їхню думку, тримають партнера в тонусі. Бояться, що без такої нахабної поведінки їх просто перестануть помічати і покинуть.

Стрілець

Сміливі і цілеспрямовані, часто хороші коханці. Але саме невдача в інтимній сфері – їхній найбільший страх.

Козеріг

У стосунках цінує довіру і відсутність інтриг. Однак періодично може ревнувати, підколювати, влаштовувати перевірки. Просто тому, що монотонність викликає в них нудьгу. Тому з Козерогами взаємини рівними і плавними ніколи не будуть.

Водолій

Терпіти не можуть буденність і передбачуваність. Тому представники цього зодіакального сузір'я ненавидять рутину у стосунках. І коли їм стане занадто нудно, можуть почати шукати щось нове в чужому ліжку.

Риби

Їм важлива не тільки особисте, але й професійне життя. Тому можуть емоційно спустошуватися на роботі. Терпіти не можуть брехню, яку відчувають за версту. Якщо у взаєминах немає чесності, швидко це помітять і підуть шукати більш довірчі стосунки.

Як повідомляв OBOZREVATEL :