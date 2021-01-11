ЗМІ: власники-рейдери і робота в Криму – мережа супермаркетів Novus потрапила в черговий великий скандал

Серед власників великої литовсько-української мережі супермаркетів Novus, крім литовського бізнесмена Раймондаса Туменаса, значиться також компанія StolitsaGrouр Влади Молчанової, яку звинувачують у рейдерстві.

Про це пише Багнет і Telegram-канал Украина Сейчас.

У грудні 2019 року завдяки журналістському розслідуванню "Настоящего времени" стало відомо про те, що Novus досі продовжує роботу в Криму через ланцюжок російських і європейських офшорних компаній у порушення санкцій Євросоюзу. У компанії це пояснили тим, що "бізнес повинен бути поза політикою".

Тепер же з'ясувалося, що серед власників мережі, крім литовського бізнесмена Раймондаса Туменаса, є компанія StolitsaGrouр Влади Молчанової, яку звинувачують у рейдерстві. Нагадаємо, що в грудні минулого року стало відомо про те, що Молчанова намагається захопити найбільший гуртовий ринок країни "Столичний" за допомогою рейдерської схеми.

На офіційному сайті компанії StolitsaGrouр значиться "партнером NOVUS у сфері девелопменту". Але зв'язок між StolitsaGrouр і кримськими магазинами NOVUS стає цікавішим, якщо врахувати той факт, що чоловіком Влади Молчанової є ексміністр юстиції Криму – Сергій Коровченко.

Під час окупації півострова в 2014 році радник президента РФ Сергій Глазьєв покладав на Коровченка великі надії і пропонував зберегти на посаді "міністра юстиції Криму" вже в окупаційній адміністрації.