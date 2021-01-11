Зима в Україні вже близько: синоптикиня уточнила прогноз погоди

У вівторок, 12 січня, погода в Україні буде порівняно морозною, але переважно без опадів. А все тому, що країна перебуватиме під впливом потужної смуги високого атмосферного тиску.

Натомість далі увірвуться циклони, які принесуть у деякі регіони справжню зиму зі снігом і водночас сильним вітром. Таким прогнозом поділилася на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, 12 січня сніжок може пролітати у західній частині, Вінницькій, Житомирській та Київських областях. У Криму й Приазов'ї очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

Температура повітря найближчої ночі коливатиметься в межах -2… -7 градусів, на півдні близько нуля. Протягом дня у більшості областей очікується -2... +2.

Погода в Києві 2 січня не передбачає суттєвих опадів, може лише трохи пролітати сніг. Вночі стовпчики термометрів покажуть -3, а вдень -1 градус.

Синоптикиня зазначила, що в середу, 13 січня, циклон із півдня Bartosz суттєво ускладнить погоду у південно-східній частині країни, на сході та в Сумській області. Там прогнозують сніг, зокрема мокрий і його налипання, дощ і сильний вітер.

Тоді як на решту території впливатиме своїми фронтами північний циклон Dimitrios. Він спровокує на вулиці справжню зимову картинку, хоча сильних снігопадів не очікується.

Крім цього, надалі температура повітря в Україні поступово знижуватиметься і в період 14-19 січня досягатиме у нічні години -14… -20 градусів. У Києві пік морозів припаде на 14-18 січня.

"Похолодання не відміняється. Зима близько!" – підсумувала свій прогноз Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз погоди на січень 2021-го й назвав дати морозів та снігу в Україні.