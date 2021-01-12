'Зігріти тіла і душі': п’ять історій про добрі вчинки, що зробили світ трішечки кращим

Озирніться довкола – і ви неодмінно побачите людей, які живуть поруч з вами і відчайдушно потребують допомоги і підтримки. І для них навіть найменше добро, зроблене від душі, може стати тим місточком, який дозволить пройти складні часи і жити далі.

OBOZREVATEL зібрав 5 історій родин з особливими дітками – вони одержали несподівану підтримку від компанії "Венето" й повернули собі віру в те, що світ – не без добрих людей.

Наталія і Олександр з невеличкого села під Білою Церквою виховують трьох діточок: 11-річного Женю (сина Наталі від першого шлюбу), 3-річну Анечку і зовсім маленького Дениска, якому нещодавно виповнилося 2 рочки. На утриманні родини – і бабуся, котра пережила дві надскладні операції і серйозний перелом ноги, що позбавив її можливості нормально ходити й працювати.

Заробляє лише батько, тож жодних розкошів у цій родині ніколи не знали. А після оголошення в Україні локдауну навесні 2020 року сім'я взагалі залишилася майже без засобів до існування.

"Весь карантин і після його завершення, аж до літа, вони всі сиділи вдома. Пів року ніхто з родини не працював взагалі. Бабуся не може, в неї після операцій там ледь не половини внутрішніх органів нема, вона дуже хворіє. Наталя – з дітками вдома, Дениско тоді зовсім маленький був. А Саша довго чекав, поки його нарешті викличуть на роботу. Їм обіцяли, але все відкладалося... Як виживали? Лісом ходили, збирали метал – і здавали. І сусіди допомагали. Хтось яйце яке дітям дасть, хтось – овочів трохи… Городик у них маленький є, то щось вони й самі вирощували. Але це ж дітки маленькі. Це ж треба і памперси, й кашки… Якось крутилися", – розповідає OBOZREVATEL Тетяна Ісаєнко, вчителька за освітою, волонтерка – за покликанням.

Тетяна вже багато років допомагає родинам, які виховують особливих діток або просто перебувають у скруті. Каже, ніколи не планувала займатися волонтерством, просто не може пройти повз чужу біду. Тож разом з друзями, знайомими та односельцями (жінка живе у селі Тарасівка, що на Київщині) періодично влаштовує збір речей першої необхідності для тих, хто їх потребує.

І коли Тетяна познайомилася з родиною Олександра і Наталії – зрозуміла: їм допомога потрібна надзвичайно.

Познайомилась Тетяна з родиною випадково – коли разом з чоловіком та дітьми приїхала на гостини до тітки. Завітавши до Олександра і Наталі в гості, була шокована тим, у яких злигоднях живе ця родина.

"Коли я до них зайшла - побачила, що в домі бракує навіть найнеобхідніших речей. Двоє меншеньких діточок спали з мамою і татом в одному ліжку, 11-річний хлопчик – разом з хворою бабусею. Більше просто не було де спати. Сидіти не було на чому. Маленькі дітки гралися на підлозі, на тоненькому покривальці: батькам просто бракувало коштів, аби купити килим. У мене був шок. І я на своїй сторінці написала про цю родину, і закликала людей допомогти їм. І знаєте – люди добрі, насправді. Люди завжди відгукуються. Нам назносили цілу купу всього – меблів, килимів, одягу, навіть шпалер і шпатлівки… Ми це завантажили у свій "бусик" і відвезли тій родині", - згадує Тетяна.

Однак найбільша несподіванка чекала на Тетяну і на родину, якій вона взялася допомогти, пізніше. У своєму дописі-заклику Тетяна вказала власний номер телефона. І одного червневого дня їй подзвонили.

"Дзвінок. Я беру слухавку, а на кінці представляються "Вас турбують з "Групи Венето". Ми готові вам допомогти"… Це був шок. Я довго не могла повірити, що таке взагалі можливо. Але вже за пару днів представники "Венето" завезли і подарували тій родині ліжка – кожен член цієї чималої сім’ї отримав своє ліжко. Їм також подарували постіль, ковдри… Те, чого вони взагалі не мали. І ви знаєте, коли ти бачиш, як 11-річний хлопчик радіє, що у нього нарешті з’явилося своє ліжко – це розчулює до сліз", – розповідає волонтерка.

За деякий час жінка зателефонувала новим знайомим, аби дізнатися про їхні враження від подарунків – і у розмові з’ясувала, що батьки навіть не зняли з матраців целофанові упаковки: надто боялися пошкодити подарунки. Тож на День святого Миколая вони отримали ще один сюрприз від компанії "Венето" - новенькі наматрацники.

"Для цієї родини це було справжнє чудо. І найзворушливіше – те, що свої старі меблі, які вони нарешті змогли замінити, ці люди віддали іншій родині, своїм односельцям, у яких повністю згорів будинок і все майно. Тобто оте старе, страшне – теж виявилося комусь потрібним. Часом те, що для вас нічого не варте, комусь може допомогти вижити. І я рада, що довкола мене стільки людей, які у найжахливіших життєвих ситуаціях проявляють свою щирість, здатність співпереживати і допомагати, і людяність", – каже Тетяна.

Вона розповідає: тепер щоразу, проходячи повз місце, де була, коли їй зателефонували з "Венето", здається, отримує здатність літати.

"Що би не було в мене в житті, коли проходжу там – відчуваю ейфорію і здається ось-ось злечу. Я не могла повірити, що люди можуть ось так просто взяти - і допомогти. Не влаштовуючи тривалих перевірок. Не відкладаючи в довгу скриню. Не влаштовуючи з цього піару. Просто взяти – і допомогти. У мене кілька днів потому, на згадку про дзвінок, сльози градом котилися", – каже Тетяна.

Ірина з міста Вишневе вже 22 роки роки живе з діагнозом ДЦП. Вона ніколи не знала свого тата: дівчинку самотужки виховувала мама Лариса. Про те, що Іринка – особлива дитина, мама дізналася дуже рано. Вона довго не говорила і не ходила. Тож Ларисі довелося звільнитися з роботи, аби доглядати за донькою і зробити все, щоб дати дитині любов, турботу і шанс відчути себе повноправним членом суспільства.

"Цю родину я знаю понад 20 років. Я бачила, що та мама робить для своєї дитини. Бачила, що Лариса віддала Іринці себе повністю. Розвивала її, читала, писала з нею. Все, що могла, робила.

Вони жили у страшних злигоднях. Якось ми з Ларисою сиділи розмовляли – і вона сказала: "Ти знаєш, у мене були такі часи, коли я три дні нічого не їла"… А потім, побачивши мій шок, додала: "Ти не думай, Іринка не голодувала, у мене для донечки завжди було… То мені не вистачало", - згадує Тетяна.

Жінка розповідає: всі ці роки Лариса з донькою спали на одному крихітному ліжку, адже просто не могли собі дозволити непомірних для них витрат на придбання ще одного спального місця.

"Венето" стали чарівниками і для них. У цієї дитини, – а Іринка досі дитина, попри те, що їй уже 22 роки, – завдяки цій компанії з’явилося своє ліжко. Лариса казала, що спершу боялася навіть сісти на нього, аби не зіпсувати матрац. Дихати боялася на те ліжко. У мене мурахи по шкірі бігли, коли Лариса розповідала, як серед ночі просиналася – і просто дивилася, як її дитина спить. Тішилася, що донька може вільно лежати, повертатися, куди захоче і не думати, що поруч мама. Лариса каже, що хоча ліжко їм подарували ще влітку, вона досі спить на краю, бо досі не звикла, що вже не мусить бути вкрай обережною навіть уві сні, аби не потривожити сон своєї дитини. Для них цей подарунок був життєво необхідним", – каже Тетяна.

Але найбільшим дарунком для родини стало те, що комфортний сон на новому ліжку допоміг Іринці почуватися краще: вона рідше почала скаржитися на головні болі, від яких дуже потерпала раніше.

Цього року до Лариси вперше в житті завітав святий Миколай. Тільки він не поклав їй подарунок під подушку – у жінки навіть цієї, звичної для нас, речі не було. Вона спала на кількох декоративних подушечках. Тож коли до свята компанія "Венето" подарувала їй ортопедичну подушку – жінка неймовірно зраділа.

І в розмові з Тетяною зізнавалася: хоче продовжити собі свято, тож вирішила не розпаковувати подарунок до Нового року, аби покласти його під ялиночку і чи не вперше уявити, що і в її житті є місце для новорічного дива.

Ця історія могла би стати сюжетом для драматичного роману, оповіді про самовідданість і любов, щодолають будь-які життєві випробування.

Коли Ольга народила донечку Настю, певний час вона і не здогадувалася, що стала мамою дуже особливої дівчинки. Та досить скоро жінка почала помічати: з дитиною щось не так. Після серйозних обстежень лікарі винесли вердикт: дитя народилося з рідкісним генетичним захворюванням. У всій Україні людей з таким же діагнозом можна перерахувати на пальцях. У малечі – численні кісти в голівці, відсутній жовчний міхур, ряд інших проблем.

Кажуть, біда не приходить одна. У той час, поки Ольга збивалася з ніг, возячи дитину на обстеження, її чоловік знайшов собі нове кохання. А коли Настюші встановили діагноз – він просто зібрав речі і пішов будувати собі нове життя, залишивши колишню дружину з дитиною на руках.

А для Олі розпочалася титанічна боротьба за своє дитя. Настя довго вчилася сидіти. Дівчинка, якій зараз вже виповнилося 7 років, досі не говорить нічого, окрім двох слів – "мама" та "ам". Поки мама тяжко працює, аби заробити грошей на життя і на реабілітацію для Насті – за онучкою наглядає бабуся, мама Олі. Вона кожної неділі їде у Вишгород, де живе донька з онукою з Конотопа – і кожної п’ятниці повертається додому, адже там чекає чоловік і старенька хвора мама.

І така самовідданість та віра у те, що реабілітація та любов допоможуть подолати або хоча би ослабити наслідки хвороби, вже дає результати.

"Дітки з таким діагнозом не ходять. У них немає м’язової маси, вони взагалі нічого не можуть робити. Але завдяки тому, що Оля працює і заробляє на життя, вони роблять якісь масажі, відвідують сеанси дельфінотерапії, роблять все, аби Настюша хоч якось розвивалася. Ми з ними познайомилися 4 роки тому. За цей час зміни на краще – разючі. Коли я вперше побачила Настюшу, вона взагалі не реагувала на людську мову. А зараз, коли я до неї говорю – вона відповідає мені оченятами. І інколи відкриває ротик – так, мов ось-ось щось скаже… На жаль, поки цього не сталося. Але ми чекаємо. Дуже чекаємо на чудо", – розповідає Тетяна.

Можливо, першим передвісником такого великого і бажаного чуда стала зустріч цієї родини з представниками компанії "Венето". Вони, дізнавшись про скруту, в якій опинилися Ольга та її донька, вирішили допомогти цій родині – і подарували їм новеньке якісне ліжко. Сказати, що родина потребувала такого подарунка – це нічого не сказати.

"Вони живуть в однокімнатній квартирі. Мама спить з дитиною на одному ліжку. Бабуся змушена тулитися на диванчику у кухні. Коли ж з Конотопа час від часу приїздить ще й дідусь – спати йому взагалі ніде. А тут – таке диво: новеньке ліжко від "Венето"! І нехай Настюша зараз маленька і, можливо, на тому ліжку спатиме не вона – там хоч час від часу зможе переночувати Оля. Бо хоча б інколи мамі треба лягти окремо, просто розслабитись. А оскільки Оля часто працює по ночах, ще одне окреме спальне місце для бабусі чи дідуся, які приїздять допомагати доньці – це величезний плюс. Завдяки "Венето" до цієї родини 2020-го прийшов справжній святий Миколай, який здійснив для них хай невеличке, але диво", – переконана Тетяна.

Коли маленького Арсена з мамою тато забирав з пологового будинку – лікарі казали: "Ви везете додому "овоч". Він ніколи не буде ні ходити, ні розмовляти". Через важку форму ДЦП, ускладнену численними кістами у голові, медики не давали дитині жодного шансу на те, що колись вона зможе жити нормальним життям. Однак батьки вирішили: свого малюка не залишать нізащо. Вони не опустили рук – і взялися робити все, аби дати своєму синові можливість встати на ноги і жити повноцінним життям усупереч усьому.

І їм вдалося зробити те, що здавалося неможливим. Зараз хлопчикові вже 13 і лікарі, які колись пророкували йому існування "овоча", навряд чи впізнали б у ньому ту, здавалося б, безнадійно хвору дитину.

"На все воля Божа. Ця дитина ходить, говорить. Арсенчик – надзвичайно особливий хлопчик. Надзвичайно. Він дуже ніжний. Дуже особливий. У нього прекрасна родина. Чудовий старший братик, якому вже 17 років і який дуже любить Арсенчика і з розумінням ставиться до того, що все, що мають, батьки перш за все віддають молодшій дитині. І певно, саме любов допомогла зробити так, що цей хлопчик, хай і пізніше від однолітків, але пішов до школи. І зараз вчиться у звичайному класі, разом зі звичайними здоровими дітками", – розповідає Тетяна.

Волонтер розповідає: ця родина стала ще однією, яку вирішили підтримати у компанії "Венето". Хлопчики з цієї родини, окрім любові батьків, тепер ще кутатимуться у м’якенькі теплі ковдри від цієї компанії.

"Я впевнена, що ці ковдри грітимуть членам родини не тільки тіла, але й душі. Адже завжди приємно отримувати за свої труди, за те, що ти вкладаєш у своїх дітей, хай і невеличку, але винагороду. Це додає сил, натхнення і віри у людей", – переконана Тетяна.

Допомагаючи іншим родинам, людям, що опинилися в скруті, сім’ям, які не зреклися своїх особливих дітей і присвятили їм життя, Тетяна Ісаєнко ніколи нічого не просила для себе. А між тим, вона разом з чоловіком Валентином виховує трьох діточок: 24-річного Павла, 14-річну Аріну і Аню, якій виповнилося 10. І саме певні проблеми зі здоров’ям, які в дитинстві мав старший син, та діагноз "епілепсія" у найменшої донечки і стали поштовхом до волонтерства. Адже рятуючи власних дітей, Тетяна знайомилася з іншими батьками дітей з інвалідністю. І вона просто не могла залишатися глухою до чужої біди.

"Якось так сталося, що вже багато років мої друзі, знайомі, односельці зносять до нас одяг, меблі, іграшки – все, що їм не дуже потрібне, а комусь неабияк може полегшити життя. Бувало, що у нас весь гараж був заповнений речами. І завжди знаходились родини, яким ми могли допомогти", – пригадує Тетяна.

Коли Тетяна вперше познайомилася з представниками компанії "Венето" і стала частинкою того марафону добрих вчинків, який вони разом розпочали, вона й гадки не мала, що одного разу і сама відчує, як воно – не тільки віддавати, а й отримувати. Аж поки сама не одержала несподіваний подарунок від компанії.

"Нещодавно "Венето" подарували нам ліжка. Це було дуже несподівано. І дуже-дуже вчасно. Ми давно мріяли про те, що колись купимо новенькі ліжечка нашим дітям. Але через карантин нам довелося суттєво урізати свої витрати і відкласти здійснення цієї мрії до кращих часів… Наша найменша донька, коли побачила подарунок, розплакалася. Вона ридала так, що хлопці, які ліжка привезли, були шоковані. Та я й сама навіть не уявляла, що мої діти так мріють про ті ліжка. Ми того дня полягали спати після першої ночі: збирали ліжечка, аби діти вже могли ночувати на них. Це було щастя!" – згадує Тетяна.

Утім, повною мірою оцінити подарунок жінка змогла згодом. Вона розповідає: Аня постійно потерпала від сильного болю в спині та мігреней. Дитина страждала, а батьки, гадаючи, що ті болі – прояв підступної хвороби, вимушені були безсило спостерігати за її стражданнями. Яким же було здивування Тетяни, коли за кілька днів після отримання подарунку Аня сказала, що почувається значно краще.

"Через кілька ночей Анічка каже: "Мамо, у мене більше не болить голова і я легко засинаю"... Виявляється, справа була у тому, як спить моя дитина! Я просто не знала, що проблема в цьому. Якби знала – ми би всі сили поклали на те, аби їх купити!.. Ви не уявляєте, як я вдячна компанії "Венето" за все, що вони зробили і зроблять у майбутньому. За своїх дітей і за чужих. За тих, кого я навіть не знаю і кому вони допомагали… У такі складні часи, коли таке відбувається у країні, в умовах локдауну, вони знайшли можливість продовжувати дарувати. Я вірю, що їм це повернеться сторицею. І що вони вже свої небесні бонуси якісь вже отримали. Бо роблять таку велику справу попри все", – каже Тетяна.

І додає: вірить у те, що таких історій – історій про допомогу і співчуття – в житті компанії "Венето" і в її особистій долі буде ще чимало.

…Тож озирніться довкола – і ви неодмінно побачите людей, які живуть поруч із вами й відчайдушно потребують допомоги та підтримки. І для яких навіть найменше добро, зроблене від душі, може стати тим місточком, який дозволить пройти складні часи і жити далі.