Журналістка українського телеканалу закликала "врятувати" Донбас від ЗСУ. Фото і пояснення

У мережі знайшли фотографію журналістки телеканалу "112 Україна" Дар'ї Чирах, де вона тримає листок із закликом "врятувати Донбас від української армії" та георгіївською стрічкою.

Архівними знімком 6-річної давності поділився у Facebook журналіст ТСН Антон Страшко. У коментарях до посту Чирах відповіла, що змінила свої погляди і попросила не судити її за "помилки дитинства".

Після цього журналістка також висловилася про інцидент на своїй Facebook-сторінці. Вона заявила, що фотографію зробила у 2014 році й тепер їй дуже соромно.

"Тоді я ще була дитиною, вдома починалась війна, мені було страшно, а навколо була пропаганда. Коли ти не розумієшся на політиці і тому, що відбувається навколо, – саме пропаганда і страх на тебе відмінно діють.

Я не можу сьогодні виправдатись, що було тоді в голові – зовсім не розумію. Однак та 14-річна дитина і сьогоднішня 20-річна дівчина – це різні люди із різними поглядами на життя", – написала Чирах.

Додамо, в коментарях до посту багато користувачів мережі засудили дівчину. Знайшлися й ті, які закликали не робити поспішних висновків про неї.

Судячи з інформації з Facebook, журналістка родом із Донецька і навчається в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка.

Як писав OBOZREVATEL, колишня терористка "ДНР", яка перейшла на бік України, Світлана Дрюк ("Вітерець") розповіла, як на Донбас потрапляли російські військові. Вона зазначила, що бойову техніку бойовики приганяли самі з Ростовської області РФ.