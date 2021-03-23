"Арені Львів" захотіли присвоїти ім'я Степана Бандери після звинувачень Польщі: депутат озвучила деталі

Депутати Львівської обласної ради від фракції "Європейська солідарність" звернулися до Кабміну з пропозицією присвоїти стадіону "Арена Львів" ім'я лідера ОУН-Б Степана Бандери через різноманітні історичні суперечки з політиками Польщі.

Про це OBOZREVATEL заявила депутатка облради від "ЄС" Соломія Риботицька. За її словами, ініціативу підтримали також представники інших фракцій. Вона виокремила три причини звернення до уряду:

звинувачення українців у вбивствах поляків за часів Другої світової війни, про яке заявили високопосадовці Польщі;

критика з боку представників Польщі та Ізраїлю рішення про перейменування стадіону в Тернополі на честь головнокомандувача УПА Романа Шухевича;

різне бачення та оцінка дій відомих українських постатей.

"Нас до цього спонукало декілька речей. По-перше, 28 лютого під час вшанування трагедії в Гуті Пеняцькій польське представництво від імені президента зачитало звернення. У ньому було звинувачення українців у тому, що вони під час Другої світової війни замордували поляків. Хоча є пояснення науковців, що це не були українці, а були нацисти", – сказала депутатка Львівської обласної ради.

Водночас ініціативою присвоїти стадіону "Арена Львів" ім'я Степана Бандери депутати Львівської облради від "ЄС" вирішили підтримати колег із Тернопільської міськради.

"Нашу ініціативу схвалили у багатьох фракціях Львівської обласної ради. Жодна країна не повинна вказувати, чиїм іменем можна називати українські вулиці чи стадіони, а чиїм ні. Ми мусимо говорити, що у нас є свої герої. І ми можемо називати міста, вулиці, стадіони іменами тих героїв, яких вважаємо за потрібне. Ми ж в Україні це робимо, а не у Польщі. Нам чужі країни вказують, кого ми повинні вшановувати, а кого ні. Водночас у Польщі вшановують, тих кого вважають за потрібне. Наприклад, є такий бандит Волиняка та інші. Їхніми іменами у Польщі названі вулиці. Їх дуже вшановують, бо це польські герої. Не може одна країна вказувати іншій, добрі ці герої чи погані", – сказала Риботицька.

Стосовно впливу такого рішення на відносини між Польщею та Україною, депутатка відповіла, що наразі в історичних питаннях у сторін немає порозуміння і спільної позиції.

"Щодо відносин з Польщею, то поки ми не маємо точок дотику щодо історичних питань. Вони не йдуть на діалог на тему Другої світової війни. Вони нав’язують свою думку. Коли у Польщі прийшла до влади партія ПіС (Право і справедливість), то українська громадськість зауважила, що вони займаються популізмом на історичних темах, зокрема, які стосуються українців. Коли ми їдемо вшановувати замордованих українців під час Другої світової війни на території Польщі, то ми собі не дозволяємо висловлювати жодних звинувачень. Ми просто вшановуємо пам’ять і чесно їдемо назад", – підсумувала Риботицька.

Вона додала, що такі постаті як Степан Бандера, Роман Шухевич, Євген Коновалець, Симон Петлюра боролися за незалежність України, проте для наших тодішніх ворогів це були антигерої, у цьому є наразі заковика історичного непорозуміння.

"Ці імена стали символами боротьби за незалежність нашої держави, тому таке болюче це питання", – сказала на завершення депутатка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати Львівської обласної ради звернулися до уряду та Міністерства молоді та спорту з ініціативою присвоїти стадіону "Арена Львів" ім'я Степана Бандери.

Стадіон "Арена Львів" перебуває в державній власності й ухвалити рішення про присвоєння йому імені Бандери може лише Кабінет міністрів України.