Жителі Нових Санжар – Зеленському після новорічного звернення: соромно має бути не нам

Борис Бондар Суспільство 23:27, 4.01.2021 Оновлено: 23:43, 4.01.2021

Жителі Нових Санжар Полтавської області розсердилися на президента України Володимира Зеленського, який у новорічному зверненні заявив, що українцям було соромно за бунт в їхньому селищі.

Про це розповіли в сюжеті 5 каналу. Люди вважають, що глава держави маніпулював фактами.

У лютому 2020 року влада вирішила поселити в медичному центрі в Нових Санжарах евакуйованих громадян із китайського Уханю, де спалахнула пандемія коронавірусу. Через це почався бунт і зіткнення з правоохоронцями.

"Про це ніхто не говорить, показують кадри, як люди кидають цеглу, але не показують, що перед цим людей били", – розповів місцевий житель Георгій Сьомін.

Він уточнив, що, коли показували розлючених людей і розбите скло в автобусі, ніхто не сказав, що людей з Уханю везуть у санаторій із незавершеним ремонтом.

"З нас зробили якихось клоунів. І це не найкращий стан", – резюмував Сьомін.

Також місцеві жителі заявили, що їм соромно за президента, який не хоче розмовляти з народом.

На думку голови Новосанжарської ОТГ Геннадія Супруна, у новосанжарців немає приводу для сорому, тому що під час тих подій чиновники провалили комунікацію з місцевими жителями.

"Соромно повинно бути не місцевим жителям, до яких застосували грубу фізичну силу й використовували нацгвардійців. А соромно має бути центральній владі, оскільки вона вчасно не проінформувала людей", – заявив Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у селищі Нові Санжари Полтавської області 20 лютого понад 2 тисяч осіб заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де вирував коронавірус.

Між силовиками і місцевими жителями відбулися масштабні сутички – постраждали 10 осіб.

Новосанжарський районний суд виніс вирок двом чоловікам, які в лютому 2020 року кидали каміння і цеглу в поліцейських, коли в селище привезли евакуйованих із Китаю українців.

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