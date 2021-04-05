"Запоріжсталь" безкоштовно постачатиме кисень в запорізькі лікарні

З 2 квітня 2021 року "Запоріжсталь" компанії "Метінвест" Ріната Ахметова почала передачу кисню в медичні установи Запорізької області на безоплатній основі.

Про це повідомляється в пресрелізі компанії, в якому йдеться про отримання реєстраційного свідоцтва Міністерства охорони здоров'я України на виробництво рідкого кисню для використання його в якості медичного лікарського засобу.

Планується, що комбінат щомісяця зможе віддавати лікарням Запорізької області близько 450 тонн медичного кисню.

"Ще в кінці 2020 року розуміючи, яку важку навантаження відчуває наша система охорони здоров'я, ми вирішили отримати ліцензію для виробництва медичного кисню, щоб в подальшому безкоштовно передавати його лікарням міста. Це був досить довгий і напружений процес, але ми пройшли цей довгий шлях" , – розповів гендиректор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

Нагадаємо, "Запоріжсталь" і "Метінвест" спільно з Фондом Ріната Ахметова надають допомогу запорізькому охорони здоров'я з самого початку пандемії COVID-19. Зокрема, медики отримали від Фонду Ріната Ахметова 15 апаратів ШВЛ, 34 тисячі експрес-тестів і десятки тисяч засобів захисту від COVID-19.

Також "Запоріжсталь" спільно з Фондом Ріната Ахметова і "Метінвестом" профінансувала будівництво кисневої станції, яка після пуску забезпечить подачу кисню до 172 ліжок в COVID-відділенні обласної медустанови.