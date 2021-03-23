Занадто багато смертей: Дніпро переходить на строгий карантин
Дорогі земляки!
Я буду краток, але, сподіваюся, переконливий.
Міська комісія з надзвичайних ситуацій вводить суворі карантинні обмеження з четверга з 00-00 годин. Відповідне рішення буде опубліковано найближчим часом.
Далі текст мовою оригіналу
И хотя Днепр пока ещё не в "красной" зоне ( и, надеюсь, не будет ) принято волевое решение сделать это.
В отличие от других территориальных громад мы не будем тянуть "до упора", а потом мучаться с коллапсом системы здравоохранения.
Да, я понимаю, что надоело.
Да, я понимаю, что все устали.
Да, этот непрекращающийся кошмар бьёт не только по нервам, но и по кошелькам.
Но.
Слишком агрессивен стал вирус.
Слишком "помолодели" тяжелые больные.
Слишком много смертей.
Слишком. Много. Смертей.
Друзья мои, давайте, как пример, вспомним, что за последние месяцы это злая и въедливая болезнь забрала жизни многих наших известных земляков.
Генерального директора КБ "Южное" Александра Дегтярёва, главврача 6-й детской больницы Виктора Слатвицкого, директора 35-й школы Светланы Солодовник, ветерана АТО и известного волонтера Тараса Березы, главврача 4-й больницы Константина Чебанова.
Как бы это не звучало цинично, но кроме того, что они были нами любимы и уважаемы, это были люди, которые могли рассчитывать на особое внимание докторов и общества.
Но их не удалось спасти.
Также как и многих других.
Чьих-то родителей, бабушек и дедушек, друзей и коллег.
Ни политические разборки, ни материальные убытки, ни мэрский рейтинг, ничего, ничего не стоит хотя бы одной спасённой человеческой жизни.
Мы постараемся сделать ограничения максимально комфортными для бизнеса и уже продумываем механизм компенсации из местного бюджета.
Мы не теряли время зря и готовились к очередной волне эпидемии, проводя кислородную разводку, устанавливая в больницах бесперебойное питание и закупая дополнительные объемы лекарств.
Мы надеемся на ваше понимание, гражданскую зрелость и соблюдение элементарных противоэпидемиологических мер.
Поверьте, что я с ужасом и болью наблюдаю за тем, как даже мои подчиненные (!) вначале шастают без масок по горисполкому, а потом, попадая "под кислород", начинают звонить в горздравотдел с мольбами о помощи.
Как говорится, "этот народ победить нельзя" (с) :((
И, да, я верю в науку и человеческий разум.
В то, что в 21-м веке люди, наконец, перестанут жить мифами и предрассудками, и поэтому, как только появится возможность, буду публично вакцинироваться.