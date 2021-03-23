Дорогі земляки!

Я буду краток, але, сподіваюся, переконливий.

Міська комісія з надзвичайних ситуацій вводить суворі карантинні обмеження з четверга з 00-00 годин. Відповідне рішення буде опубліковано найближчим часом.

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И хотя Днепр пока ещё не в "красной" зоне ( и, надеюсь, не будет ) принято волевое решение сделать это.

В отличие от других территориальных громад мы не будем тянуть "до упора", а потом мучаться с коллапсом системы здравоохранения.

Да, я понимаю, что надоело.

Да, я понимаю, что все устали.

Да, этот непрекращающийся кошмар бьёт не только по нервам, но и по кошелькам.

Но.

Слишком агрессивен стал вирус.

Слишком "помолодели" тяжелые больные.

Слишком много смертей.

Слишком. Много. Смертей.

Друзья мои, давайте, как пример, вспомним, что за последние месяцы это злая и въедливая болезнь забрала жизни многих наших известных земляков.

Генерального директора КБ "Южное" Александра Дегтярёва, главврача 6-й детской больницы Виктора Слатвицкого, директора 35-й школы Светланы Солодовник, ветерана АТО и известного волонтера Тараса Березы, главврача 4-й больницы Константина Чебанова.

Как бы это не звучало цинично, но кроме того, что они были нами любимы и уважаемы, это были люди, которые могли рассчитывать на особое внимание докторов и общества.

Но их не удалось спасти.

Также как и многих других.

Чьих-то родителей, бабушек и дедушек, друзей и коллег.

Ни политические разборки, ни материальные убытки, ни мэрский рейтинг, ничего, ничего не стоит хотя бы одной спасённой человеческой жизни.

Мы постараемся сделать ограничения максимально комфортными для бизнеса и уже продумываем механизм компенсации из местного бюджета.

Мы не теряли время зря и готовились к очередной волне эпидемии, проводя кислородную разводку, устанавливая в больницах бесперебойное питание и закупая дополнительные объемы лекарств.

Мы надеемся на ваше понимание, гражданскую зрелость и соблюдение элементарных противоэпидемиологических мер.

Поверьте, что я с ужасом и болью наблюдаю за тем, как даже мои подчиненные (!) вначале шастают без масок по горисполкому, а потом, попадая "под кислород", начинают звонить в горздравотдел с мольбами о помощи.

Как говорится, "этот народ победить нельзя" (с) :((

И, да, я верю в науку и человеческий разум.

В то, что в 21-м веке люди, наконец, перестанут жить мифами и предрассудками, и поэтому, как только появится возможность, буду публично вакцинироваться.

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