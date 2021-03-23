За програмою Зеленського приймальні відділення лікарень у Мукачеві та Воловці оновляться до європейського рівня

Оновлені в ході програми президента "Велике будівництво" приймальні лікарняні відділення після реконструкції нічим не нагадуватимуть колишні. Вони будуть оснащені сучасним медичним обладнанням, а в приміщеннях виконується якісний ремонт, і тим самим створюється максимальний комфорт як для пацієнтів, так і для персоналу.

Про те, як проходить реконструкція приймальних відділень в Закарпатській області, розповідається на сторінці програми "Велике будівництво" у Facebook.

Зокрема, повідомляється, що на цей час роботи ведуться у приймальному відділенні Мукачівської Центральної районної лікарні, яка вважається однією з найстаріших в регіоні. Вона була заснована в 1853 році. Станом на кінець 2020 року в лікарні налічувалося 459 ліжок, в тому числі для хворих на COVID-19

Лікарня у Мукачеві Facebook / Велике будівництво

Лікарня у Мукачеві Facebook / Велике будівництво

На завершальному етапі реконструкція ще одного приймального відділення – у смт Воловець, повідомляється на офіційній сторінці "Великого будівництва".

Лікарня в смт Воловець Facebook / Велике будівництво

Лікарня в смт Воловець Facebook / Велике будівництво

Усього в Закарпатській області за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" реконструюється 8 лікарняних приймальних відділень.

"Нарешті пацієнти зможуть отримувати якісну медичну допомогу, а медики працюватимуть у комфортних умовах", – сказав з приводу реконструкції приймальних відділень голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко нещодавно повідомив, що у 2021 році в Україні буде реконструйовано 177 приймальних лікарняних відділень.