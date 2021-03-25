За програмою Зеленського на Буковині за три місяці з нуля побудували приймальне відділення у лікарні

У Сторожинецькій райлікарні Чернівецької області за три місяці в рамках президентської програми "Велике будівництво" побудували з нуля сучасне приймальне відділення.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Чернівецьку обласну державну адміністрацію. Нині в приймальному відділенні вже встановлюють меблі і нове обладнання.

Нове приймальне відділення у Сторожинецькій райлікарні Чернівецька ОДА / Facebook

Нове приймальне відділення у Сторожинецькій райлікарні Чернівецька ОДА / Facebook

Як зазначають в ОДА, нове приймальне відділення буде працювати за європейським принципом, тобто поєднувати функції і приймального, і лікувально-реанімаційного відділень.

"Це дозволить пацієнтам отримувати якісну невідкладну допомогу, як тільки вони переступлять поріг медичного закладу. Не буде необхідності людину у важкому стані возити з корпусу в корпус", – пояснив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Серед іншого обладнання, яке буде встановлене у приймальному відділенніСторожинецької лікарні, також новий комп'ютерний томограф. Раніше для проведення комп'ютерної томографії жителям району необхідно було їхати до Чернівців. Тепер огляд можна буде проводити на місці, причому безкоштовно.

За даними Чернівецької ОДА, минулого року на Буковині за програмою президента України "Велике будівництво" вже було відремонтовано 5 приймальних лікарняних відділень.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив про плани реконструювати в 2021 році 177 приймальних відділень в усіх регіонах України.