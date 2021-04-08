За програмою президента старий стадіон у Кіцмані перетворять на сучасний комплекс для міжнародних змагань

Стадіон у Кіцмані Чернівецької області завдяки програмі президента "Велике будівництво" перетвориться на сучасний спортивний об’єкт, який зможе приймати міжнародні змагання з легкої атлетики.

Про це повідомила Чернівецька ОДА у Facebook. На реконструкцію стадіону вже оголошено тендер, який планується завершити у кінці квітня.

"Завдяки новому стадіону Кіцманщина зможе подарувати Україні і світу чимало професійних спортсменів. Але, окрім високих здобутків на аренах, для нас важливим є культивування здорового способу життя. Прагнемо, аби буковинці щоденно займалися фізкультурою, і у наших лікарів було менше роботи", – заявив голова ОДА Сергій Осачук.

На реконструкцію стадіону вже оголошений тендер Чернівецька ОДА / Facebook

Фінансування проєкту здійснюється Державним фондом регіонального розвитку, частину коштів також інвестує громада.

"Ми вже не вперше беремо участь у конкурсі проєктів від ДФРР, але позитивний результат отримали лише тепер, зокрема і завдяки Чернівецькій обласній державній адміністрації", – розповів голова Кіцманської територіальної громади Сергій Булега.

Фінансування здійснюється Держфондом регіонального розвитку Чернівецька ОДА / Facebook

За словами Осачука, кошти будуть направлені насамперед у спортивну інфраструктуру стадіону із метою зробити його легкоатлетичною ареною міжнародного рівня.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко розповів, що за програмою президента цього року планується побудувати, відремонтувати і реконструювати 80 стадіонів по всій Україні.