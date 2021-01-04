З якого числа локдаун в Україні: дата і заборони
Локдаун в Україні або так званий "карантин зимових канікул" введуть з 8 до 24 січня 2021 року.
Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів 9 грудня. До того ж він залишив за собою право ввести локдаун невідкладно, якщо буде різке зростання кількості хворих.
Посилений карантин передбачатиме заборону роботи:
кафе, барів, ресторанів (крім на винос, доставки і закладів харчування в аеропортах);
магазинів непродовольчих товарів;
кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;
торгово-розважальних центрів;
проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.
На канікули відправлять усі навчальні заклади, крім дитячих садків.
Водночас працюватимуть:
продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі;
відповідно, буде дозволена торгівля продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією;
салони краси та перукарні – тільки за попереднім записом, без очікування в приміщенні.
Крім цього, з обмеженнями "помаранчевої" зони продовжить працювати громадський транспорт. В уряді пояснили, що це необхідно, щоб люди могли їздити на роботу на ті підприємства, які працюватимуть у період посиленого карантину:
Маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї і залізниця будуть перевозити пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного й міжобласного сполучення.
Метро продовжить перевозити пасажирів без обмеження кількості місць для сидіння.
Внутрішні авіаперевезення також будуть здійснюватися без обмежень. Крім того, під час подорожей за кордон варто перевіряти умови в'їзду/виїзду, які встановлені для українців.
Оператори поштового зв'язку продовжать роботу в звичайному режимі.
У новорічну ніч дозволили закладам громадського харчування продовжити роботу до 01:00 замість 23:00.
Також Кабмін вирішив продовжити карантин і режим НС в Україні до 28 лютого 2021 року.
Чим відрізняється карантин від локдауну:
Локдаун (англ. Lockdown – блокування) – це майже повна заборона вільно залишати свої будинки і жорстке обмеження пересування в межах міста і країни. Водночас карантин – це обмеження для населення, які покликані зупинити темпи поширення вірусу, але не впливаючи істотно на звичний ритм життя населення.
Як повідомляв OBOZREVATEL, глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що карантин в Україні можуть посилити до 8 січня 2021 року, якщо ситуація із захворюваністю на коронавірус буде погіршуватися.