З якого числа локдаун в Україні: дата і заборони

Мирослав Семенюк Суспільство 08:11, 4.01.2021 Оновлено: 09:00, 4.01.2021

Локдаун в Україні або так званий "карантин зимових канікул" введуть з 8 до 24 січня 2021 року.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів 9 грудня. До того ж він залишив за собою право ввести локдаун невідкладно, якщо буде різке зростання кількості хворих.

Посилений карантин передбачатиме заборону роботи:

  • кафе, барів, ресторанів (крім на винос, доставки і закладів харчування в аеропортах);

  • магазинів непродовольчих товарів;

  • кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;

  • торгово-розважальних центрів;

  • проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.

На канікули відправлять усі навчальні заклади, крім дитячих садків.

Водночас працюватимуть:

  • продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі;

  • відповідно, буде дозволена торгівля продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією;

  • салони краси та перукарні – тільки за попереднім записом, без очікування в приміщенні.

Крім цього, з обмеженнями "помаранчевої" зони продовжить працювати громадський транспорт. В уряді пояснили, що це необхідно, щоб люди могли їздити на роботу на ті підприємства, які працюватимуть у період посиленого карантину:

  • Маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї і залізниця будуть перевозити пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного й міжобласного сполучення.

  • Метро продовжить перевозити пасажирів без обмеження кількості місць для сидіння.

  • Внутрішні авіаперевезення також будуть здійснюватися без обмежень. Крім того, під час подорожей за кордон варто перевіряти умови в'їзду/виїзду, які встановлені для українців.

  • Оператори поштового зв'язку продовжать роботу в звичайному режимі.

У новорічну ніч дозволили закладам громадського харчування продовжити роботу до 01:00 замість 23:00.

Також Кабмін вирішив продовжити карантин і режим НС в Україні до 28 лютого 2021 року.

Карантин зимових канікул

Чим відрізняється карантин від локдауну:

Локдаун (англ. Lockdown – блокування) – це майже повна заборона вільно залишати свої будинки і жорстке обмеження пересування в межах міста і країни. Водночас карантин – це обмеження для населення, які покликані зупинити темпи поширення вірусу, але не впливаючи істотно на звичний ритм життя населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що карантин в Україні можуть посилити до 8 січня 2021 року, якщо ситуація із захворюваністю на коронавірус буде погіршуватися.

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