Для цих знаків зодіаку березень небезпечний: чого чекати
У березні, незважаючи на радість настання весни, від проблем сховатися не вдасться. Терезів може накрити депресія, а Близнюки перегнуть палицю.
Які складнощі та небезпеки можуть чекати представників восьми знаків зодіаку, розповіли у своєму прогнозі на березень астрологи.
Представникам знаку Тельця вони порадили бути уважнішими до оточення. Серед них є маніпулятори й провокатори, які хочуть збити з мети і повести хибним шляхом.
Близнюкам важливо знати міру в усьому і прислухатися до внутрішнього голосу. Він вкаже правильне рішення, пише сайт Rsute.
Левам потрібно обов'язково кинути старі й шкідливі звички, які негативно впливають на самореалізацію.
Терезам варто шукати романтику, якщо їх раптом почне долати депресія. Щоб домогтися чогось – потрібно частіше спілкуватися з іншими, а не чекати, що з неба впаде подарунок.
Стрільцям можуть трапитися вороги, які спробують отруїти їм життя. Щоб зруйнувати плани противника, треба не падати духом і не звертати увагу на підступи. І водночас не вступати в явну конфронтацію.
Козерогів можуть налякати прийдешні зміни. Але вони підуть на користь.
Водоліям астрологи рекомендували уважно вивчити себе і свої звички. Для того, щоб вирости, доведеться позбутися баласту своїх негативних рис.
Рибам треба почати звертати увагу на знаки долі, адже вона намагається допомогти їм. Не варто йти на поводі у власних амбіцій і ставити їх понад усе.
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