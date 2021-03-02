Для цих знаків зодіаку березень небезпечний: чого чекати

У березні, незважаючи на радість настання весни, від проблем сховатися не вдасться. Терезів може накрити депресія, а Близнюки перегнуть палицю.

Які складнощі та небезпеки можуть чекати представників восьми знаків зодіаку, розповіли у своєму прогнозі на березень астрологи.

Представникам знаку Тельця вони порадили бути уважнішими до оточення. Серед них є маніпулятори й провокатори, які хочуть збити з мети і повести хибним шляхом.

Близнюкам важливо знати міру в усьому і прислухатися до внутрішнього голосу. Він вкаже правильне рішення, пише сайт Rsute.

Левам потрібно обов'язково кинути старі й шкідливі звички, які негативно впливають на самореалізацію.

Терезам варто шукати романтику, якщо їх раптом почне долати депресія. Щоб домогтися чогось – потрібно частіше спілкуватися з іншими, а не чекати, що з неба впаде подарунок.

Стрільцям можуть трапитися вороги, які спробують отруїти їм життя. Щоб зруйнувати плани противника, треба не падати духом і не звертати увагу на підступи. І водночас не вступати в явну конфронтацію.

Козерогів можуть налякати прийдешні зміни. Але вони підуть на користь.

Водоліям астрологи рекомендували уважно вивчити себе і свої звички. Для того, щоб вирости, доведеться позбутися баласту своїх негативних рис.

Рибам треба почати звертати увагу на знаки долі, адже вона намагається допомогти їм. Не варто йти на поводі у власних амбіцій і ставити їх понад усе.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Представники п'яти знаків зодіаку не люблять галасливі компанії і натовп людей. Хто ці головні інтроверти зодіакального кола.