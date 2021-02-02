Три знаки зодіаку, яких чекає невдача до 21 лютого

Період до 21 лютого, ретроградний Меркурій, стане особливо важким для трьох знаків зодіаку – Козерогів, Терезів і Дів.

Це час, коли по відношенню до Землі найближча по розташуванню від сонця планета як би сповільнює свій рух і "починає рухатися в зворотному напрямку". І якщо з точки зору астрономії це всього лише "оптична ілюзія", то астрологи помітили, що ретроградний Меркурій чинить сильний вплив на різні процеси в житті людства. І особливо – на соціальну сферу і комунікацію людей. Про те, чого чекати від ретроградного Меркурія, ексклюзивно для OBOZREVATEL розповів один з найсильніших ясновидців країни, двічі переможець проекту "Битва екстрасенсів", а також постійний експерт програми "Слідство ведуть екстрасенси" на телеканалі СТБ, Хаял Алекпєров.

В астрології Меркурій – планета, яка відповідає за інтелектуальну діяльність, економічні та соціальні процеси. У повсякденному житті ми легко можемо помітити вплив Меркурія. Наприклад, на здатність до швидкого запам'ятовування інформації, або на складність в пошуках компромісів з оточуючими.

Так, в період ретроградного Меркурія успіхів в навчанні домогтися набагато складніше. Багато представників зодіакальних знаків стають більш розсіяними, важко засвоюють нову інформацію. У плані особистих і сімейних відносин період ретро-Меркурія досить конфліктний. Люди можуть сваритися навіть якщо у них однакові погляди на одні й ті ж речі. Домовитися про щось або знайти спільну мову вкрай непросто. Тому в даний період варто ретельно контролювати свої емоції і не поспішати з висновками про людей. В іншому випадку ризикуєте влаштувати сварку на рівному місці. У плані фінансів ретроградний Меркурій може підштовхувати до спонтанних і необдуманих витрат.

Особливо в цьому плані варто бути обережними Козерогам. Зважені та раціональні представники цього знака в період ретроградного Меркурія можуть самі себе неприємно здивувати спонтанними і необдуманими рішеннями по відношенню до грошей.

Також "небезпечним" цей період може стати для Терезів. Так як ретро-Меркурій може довести властиві представникам знака внутрішні сумніви і вагання до піку.

У Дів це астрономічне явище може пробудити надмірну ініціативність, змусивши звалити на себе занадто багато справ і турбот.

А ось Ракам період ретроградного Меркурія може піти на користь, посиливши їх впевненість в собі і спонукати до нових починань.

Успішним ретро-Меркурій може стати для Тельців і Водоліїв. Натхнення стане їх частим гостем.

Але в цілому всім знакам зодіаку варто пам'ятати, що період ретроградного Меркурія – не найкращий час для з'ясування стосунків і висловлювання претензій. Намагайтеся дотримуватися золотої середини в будь-якій справі, за яку беретеся і не ігноруйте поради оточуючих. Так як інтуїція може підштовхувати на хибний шлях.

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Як повідомляв OBOZREVATEL :