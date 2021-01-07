Як поводитися на Різдво в умовах пандемії коронавірусу: основні правила

Під час відвідування церков та храмів на Різдво вірянам необхідно пам'ятати про карантинні обмеження та підійти до звичних ритуалів відповідально.

Відповідні поради напередодні свята у Facebook опублікував Центр громадського здоров'я України. Там нагадали, що насамперед варто пам’ятати, що люди старші 60 років перебувають у групі найбільшого ризику, тому їм необхідно залишатися вдома й не наражатися на небезпеку.

Також у центрі порадили долучатися до богослужінь, переглядаючи онлайн трансляції вдома, аби уникнути великих скупчень людей, а для тих, хто все-таки вирішить їх відвідати, навели рекомендації, які можуть уберегти від захворювання:

Одягайте маску, слідкуйте, щоби маска закривала й ніс, і рот;

Дотримуйтесь гігієни: користуйтеся антисептиками з вмістом не менше 60 % спирту, не торкайтесь обличчя, особливо очей, рота, носа; дотримуйтесь етикету кашлю: кашляйте та чхайте в згин ліктя чи одноразову хустинку;

Дотримуйтесь фізичної дистанції — релігійні заходи можуть проходити в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 кв. метрів, на відкритому повітрі за умови дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми;

Якщо ви або ваші близькі мають симптоми грипу або COVID-19, залишайтеся вдома;

У храмах необхідно посилити заходи протиепідемічної безпеки, використовувати засоби дезінфекції, зокрема для підтримання чистоти ікон та інших святинь;

Дотримуватися правил гігієни під час причастя і подавати часточки з дискоса в руки. Для обтирання губ слід використовувати одноразові серветки, а для запивки — одноразовий посуд;

Достатнім виявом шанування святинь (хреста, ікон, святих мощей) є поклон перед ними, без цілування;

Допускати практику загальної сповіді;

Колядникам варто дотримуватися всіх обов’язкових норм — носити маску, дотримуватися правил особистої гігієни, фізичної дистанції та не заходити до будинків, а перебувати на вулиці.

Українцям розповіли, як дотримуватися карантинних обмежень на Різдво Facebook Центру громадського здоров'я України

У центрі порадили брати участь в богослужіннях, переглядаючи онлайн трансляції вдома, щоб уникнути великих скупчень людей Facebook Центру громадського здоров'я України

Нагадаємо, православне Різдво в Україні відзначається 7 січня, а в переддень – 6 січня – Святвечір. Цього дня віряни дотримуються суворого посту до сходу першої зірки, а на вечерю подають 12 страв. Напередодні свята OBOZREVATEL нагадав про його традиції, прикмети і заборони.

А от на саме Різдво віряни відвідують святкове богослужіння, вітають одне одного та колядують. Також цього дня варто допомагати дітям-сиротам, бідним, хворим – усім, хто з якоїсь причини позбавлений святкових радощів. Також для цього дня існує низка звичаїв, прикмет і заборон.

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