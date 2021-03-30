WebPromoExperts розкажуть, як вичавити максимум з платної реклами в 2021 році

Один з великих плюсів діджитал-професій - щомісячні і щоденні оновлення, що створюють простір для постійного зростання і навчання. І навіть якщо здається, що всі методи вам відомі, то вихід нової соцмережі на ринок або оновлення політики конфіденційності не дадуть працювати так, як раніше.

8 квітня Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts проводять безкоштовну онлайн-конференцію PPC Day: PRO. Спеціально для тих, хто знає що таке контекст і як він працює, але хоче більшого.

Ця конференція стане для будь-якого професіонала джерелом свіжої, корисної інформації без води, з можливістю швидко приборкати будь-які нововведення і зміни.

На цей раз в лайн-апі конференції: Марина Верденськая (ПУМБ), Сергій Крутієнко (Tickets.ua), Максим Гапчук (незалежний веб-аналітик), Дмитро Галяк (Webpromo), Олег Піддубний (Median ads & School), Ілля Сандирев ( Content Avenue), Віталій Трохимчук (Jiwo Agency) та інші практикуючі PPC-фахівці.

Спікери поділяться своїми лайфхаками, розкажуть про незамінні інструменти для роботи, розкажуть про свої експерименти і чим вони закінчилися, публічно розберуть свої кращі і гірші кейси.

Про що будуть доповіді:

офлайн конверсії в онлайн рекламі. Як підвищити якість лідів?

як запускати рекламу на схожі продукти;

вдалі і не дуже експерименти в товарних кампаніях Google Ads;

автоматизація рекламного аккаунта Google Ads. Кейс Tickets.ua;

як купити насіння за допомогою Google Ads. Кейс з реклами в B2B з низьким об'ємом пошуку;

масштабування інтернет-магазину меблів для HoReCa в регіоні Бенілюкс;

автоматизація оптимізації кампаній Google Ads;

як вдихнути в проект нове життя і до чого тут сходи Ханта.

Для кого конференція?

Конференція буде корисна всім, хто прагне поліпшити знання, почути інших, обговорити проблеми та нагальні питання. І для власника бізнесу, який хоче ефективно розподілити бюджет, і для інтернет-маркетолога, якому необхідно завжди залишатися в тренді, і для PPC профі, для вивчення досвіду та інсайтів від колег.

Який формат? Конференція пройде онлайн, а це значить, що потрапити на неї можна буде з будь-якої точки світу.

Участь - онлайн безкоштовно. Якщо ви не зможете бути присутнім на конференції в день її проведення, ви можете придбати відеозапис і переглядати її в будь-який зручний час. Вартість відеозапису до 8 квітня - 500 грн., В день заходу - 800 грн.

Поспішайте зайняти своє місце і отримати всі насущні в 2021 році знання для продуктивного зростання в контекстній рекламі!

Організатори: Webpromo, WebPromoExperts

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