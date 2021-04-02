Перестав упізнавати рідних і впав у кому: на Харківщині від COVID-19 помер 11-річний

У Харківській області від коронавірусу помер школяр. Майже три тижні лікарі боролися за його життя, але так і не змогли врятувати. Це перший випадок смерті дитини від COVID-19 у регіоні.

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Дитина перестала впізнавати близьких

11-річний Антон із села Ватутіне захворів на початку березня. Тиждень дитину намагалися лікувати вдома, однак йому ставало гірше. Через кілька днів у хлопчика стало трохи тягнути правий бік, а потім він і зовсім перестав упізнавати рідних.

У ніч із 7-го на 8-ме березня хлопчикові викликали швидку і відвезли в обласну дитячу інфекційну лікарню. Його стан був настільки важким, що лікарі вирішили ввести його в медикаментозну кому.

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Через деякий час хлопчик мав вийти з коми, але у нього різко піднялася висока температура, і він уже сам упав у кому. Лікарі майже три тижні не відходили від нього, намагаючись вивести з цього стану. Але вони були безсилі. 26 березня школяр помер.

Був третьою дитиною в родині

У Харківській обласній дитячій інфекційній лікарні підтвердили, що в Антона був коронавірус.

Окрім цього, за словами директора лікарні Дмитра Кухаря, у хлопчика виявили і герпетичний менінгоенцефаліт. Він потрапив до лікарні вже у важкому стані на штучній вентиляції легенів.

Швидка доправила дитину до лікарні у важкому стані Ліга

Знайомі Антона кажуть, що він був дуже добрим, веселим і відкритим хлопчиком. Мама виховувала його сама, зараз вона важко переживає втрату сина. Антон був третьою дитиною в сім'ї. Є ще старша дочка, яка вже живе окремо, а також старший брат, він зараз служить в армії.

Лікарі кажуть, що 11-річний школяр був першою дитиною в області, що померла від коронавірусу. Буквально через кілька днів у цій лікарні від COVID-19 померла двомісячна дитина з Донецької області, у якої також була вроджена вада серця.

Всього ж із початку пандемії в Україні від цього вірусу померли 20 дітей.