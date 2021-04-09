Визначна подія: вперше з початку 90-х авіація МВС провела швидку евакуацію
Сьогодні, без сумніву сталась визначна подія, яка буде мати величезне значення для життя та здоров’я всіх українців.
Вперше з початку 90-х років авіація МВС разом з медиками служби екстренної медичної допомоги зробили плановий виліт в рамках пілотного проекту аеромедичної евакуації, який стартував з 1 квітня в Львівській області.
Гелікоптер ДСНС маючи на борту підготовлений медичний персонал, зробив виліт з Львова до розташованого в гірській місцевості міста Турка заради швидкої евакуації 78-річної жінки у якої стався тяжкий інсульт.
Евакуація машиною швидкої допомоги могла б зайняти до 4 -х годин.
Гелікоптером час доставки до лікарні з моменту вильоту зайняв лише 1 годину 35 хвилин.
Лікарі знають, що у випадках тяжкого інсульту важлива кожна хвилина від того як сталася біда, до моменту отримання спеціалізованої медичної допомоги.
Зараз 78-річна пацієнтка знаходиться у реанімаційному відділенні Львівськоі лікарні швидкої допомоги. В неї є кращі шанси на те щоб залишитись живою та радувати рідних та близьких ніж у випадку, якщо б її везли 3,5-4 години на кареті швидкої.
Замість того щоб створювати аварійні ситуації їдучи по львівським заторам, гелікоптер сів на площадку прямо поруч з Львівською лікарнею швидкої допомоги.
Проект аеромедичної евакуації став можливим завдяки підтримці Президента України та відповідальному лідерству Міністра МВС Арсена Авакова та Міністра Охорони Здоров’я Максима Степанова.
З 1 травня ще один гелікоптер МВС з бригадою медиків заступає на чергування на Київщині.
А потім, до кінця 2023 року вся територія України буде покрита системою аеромедичної евакуації.
Вперше за багато років українська Держава наочно демонструє, що життя і здоров’я українців є найвища цінність.
В Державному Бюджеті України на фінансування аеромедичної евакуації виділено 30 мільонів гривен.
Декілька цифр економічної складової витрат на АЕМЕ:
Палива на виліт в місто Турку використали 290 кг.
Середня ціна заправки - біля 32 тыс грн = 9280 грн
Аэропортові збори за 1 виліт (послуги диспечера і тп) - 2500 грн.
Амортизаціні витрати на використання гелікоптера - 25000 грн/час. Нальот 1.23 години = 34500 грн.
Приблизна повна вартість повітряної швидкої = 46250 грн.
Якщо не рахувати амортизацію гелікоптера то прямих затрат на цей виліт - 11780 грн.
Але ж врятоване життя кожного Українця - є безцінним !
Дякую всім хто приймав участь у першому плановому вильоту в рамках цивільного проекту аеромедичної евакуації - медикам, пілотам, диспетчерам !
Ви всі молодці !
А попереду в нас ще багато роботи ! З Франції продовжують поступати нові гелікоптери виробництва всесвітнього лідера Airbus. Загальний флот МВС тільки гелікоптерів французького виробництва складе - 55 одиниць і за кількістю буде 3 -м в Європі після Франції та Німеччини.
Треба ще підготувати більше сотні пілотів, бригади лікарів, визначати та готувати майданчики для посадки гелікоптерів поруч з кожною районною лікарнею.
Все буде добре !
І звісно ми всі бажаємо здоров‘я та довгих років першій жінці, планово евакуювоної у рамках проекта аеромедичної евакуації!
P. S. Таймінг першого вильота в рамках проекта АЕМЕ:
16.50 дозвіл на виліт.
17.07 взліт на с.Турка;
17.37 посадка в с.Турка
17.55 взліт з с.Турка.
18.25 посадка на площадку біля Львовскій лікарні швидкої допомоги.
19.10 виліт до міста базування.
19.28 посадка в аеропорт - "Ягеллон"
Разом у повітрі - 1 година - 23 хвилини.
З кожним вильотом час на підготовку, та загрузку/вигрузку пацієнтів буде все менше і менше !