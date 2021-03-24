Військові ЗСУ приєдналися до флешмобу What is Ukraine: захопливі відео

В Україні останнім часом активно поширюють флешмоб What is Ukraine, у якому громадяни показують різні особливості та куточки рідної країни.

Нині до нього долучилися також військовослужбовці, змонтувавши потужні відео, на яких показали мужність та відвагу Збройних сил України (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зауважимо, що флешмоб розпочався з ролика фотографа і пілота FPV-дрона Назара Дороша в Instagram, у якому він показав найгарніші місця України.

Відео під назвою What is Ukraine набрало понад 3,5 мільйона переглядів. Українці ж почали створювати його аналоги, де звернули увагу на інші красиві куточки країни, відомих людей і навіть курйозні моменти.

Нещодавно у флешмобі взяли участь військовослужбовці ЗСУ, зокрема: 10 Гірсько-штурмова бригада, 30 ОМБр імені Костянтина Острозького, 24 ОМБр імені Короля Данила; 25 окрема повітрянодесантна Дніпропетровська бригада, 72 ОМБр імені Чорних Запорожців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік військовослужбовці Збройних сил України запустили патріотичний флешмоб "Нація крізь століття". На опублікованому в мережі відео воїни постали в національному вбранні.