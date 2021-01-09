Війська РФ 9 разів порушили "перемир'я" на Донбасі: ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Збройні формування Росії минулої доби, 8 січня, дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбассі.

Як зазначили на Facebook-сторінці штабу Операції Об'єднаних сил, більшість обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Неподалік Водяного противник чотири рази відкривав вогонь в бік українських позицій з мінометів 120-го калібру, автоматичних, протитанкових станкових та підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів. В районі населеного пункту Водяне, що біля Донецька, ворог кілька разів вів вогонь як з гранатометів, так і зі стрілецької зброї. Таке ж озброєння противник використав і поблизу Талаківки.

У пресслужбі ООС також зазначили, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь неподалік Південного зі стрілецької зброї та гранатомета у напрямку, де проводились ремонтні роботи по відновленню водопостачання на ділянці водогону "Горлівка–Торецьк". Для уникнення жертв, робочу бригаду було негайно виведено із району обстрілу, роботи припинено.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Серед наших воїнів бойових втрат немає", – сказано у повідомленні.

Від початку поточної доби, 9 січня, в районі проведення ООС спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що напередодні Нового року ЗСУ дали відсіч терористам на Донбасі після щільних обстрілів. Провокаційний вогонь в бік українських позицій бойовики вели біля Авдіївки, Старогнатівки та Водяного.