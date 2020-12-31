У році, що минає я залишила непотрібних мені людей. Хоча насправді я залишила їх набагато раніше – ще в 2014-му.

Літню жінку, колишню колегу по роботі, з якою довгі роки спілкувалися як майже рідня – за те, що ще в 2014-му казала "ужассс, мне рассказывали, бандеровцы посылки шлют на Западную Украину, с чужими кольцами!! Они на Донбассе их с пальцами отрезают, и женам шлют".

Ні, такому поруч зі мною не місце. Вона до цих пір не знає, чому я так різко зникла з її життя.

Залишила потенційних подруг, у яких "родня в России, мы всегда были за них". І у мене не знаходиться слів до них донині.

Залишила маленькі магазини біля будинку, зі знайомими власниками, у яких в торговому залі лунав російський гімн з телевізора на 9 травня. "Я этот укрАинский парад не признаю" – заявляли вони. Заявляють і сьогодні. Ну що у нас може бути спільного?

Відсунулася і намагаюся забути. Від кожного, і кожну. Тому що оточення робить людину – саме так. Їх більше, і сиди я всередині цього кокона й донині, одного разу знайшла б і в собі червоточинку.

У нас війна, і не знаю, як кого, але мене вона зробила іншою людиною. Не те, щоб я була безнадійна, але диск Стаса Михайлова по дорозі в Донецьк в машині ставила, це так.

Власне, в минулому залишена більша частина наївності і страху. Попереду усвідомленість, мета і завзятість. І в наступаючому році Бика кожному з нас треба буде попрацювати. Тому що якщо ти щось робиш, і робиш це добре і якісно, ​​то все у тебе буде. Працюй, твори, підкорюй, виправляй, просто йди вперед і не звертай зі свого шляху.

З Новим роком всіх друзів, і кожного, хто хоч зрідка читає мої тексти. Перш за все здоров'я, а потім все інше. Живі будемо – переможемо.

Хлопці на фронті – ви найкращі в світі.

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