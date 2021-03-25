Вихідні на Великдень 2021 року в Україні: коли та скільки будемо відпочивати

Анна Паскевич Суспільство 08:38, 25.03.2021 Оновлено: 10:23, 25.03.2021

У зв'язку зі святкуванням Великодня та Міжнародного дня праці, які в Україні є державними святами, у країні буде чотири офіційні вихідні підряд – 1, 2, 3 і 4 травня.

Так, Великдень у православних 2021 року відзначається 2 травня, а Міжнародний день праці, як і в усі інші роки, – 1 травня. Оскільки два ці свята випадають на вихідні, неробочі дні, згідно зі статтею 67 Кодексу законів про працю України, переносяться на понеділок, 3 травня, і вівторок, 4 травня.

Крім того, в неділю, 9 травня, в Україні відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, у зв'язку з чим українці отримають додатковий вихідний у понеділок, 10 травня. Всього в останній місяць весни буде 13 офіційних неробочих днів.

На Великдень і День праці в Україні буде чотири вихідні

У травні також відзначають такі популярні свята, як День матері, День слов'янської писемності і культури, Всесвітній день медичних сестер, День філолога, День сімей, День Червоного хреста та інші, однак додаткових днів для відпочинку з огляду на це не передбачено.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки всього вихідних буде протягом 2021 року. 11 із них передбачено календарем державних свят, затвердженим Кабінетом міністрів України.

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