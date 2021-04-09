Відомий репер і дизайнер SpaceX створили "розумну" захисну маску вартістю $300. Фото

Репер Will.i.am спільно з дизайнером скафандрів для компанії SpaceX Хосе Фернандесом створив "розумну" захисну маску Xupermask вартістю $299.

Дизайнери перетворили маску в пристрій з вбудованим підсвічуванням, бездротовими навушниками, мікрофоном з шумозаглушенням, змінними фільтрами, двома трьохшвидкісними вентиляторами, повідомляє "Телеграф" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За технологічну частину відповідали фахівці американської корпорації Honeywell, що спеціалізується на системах управління і автоматизації для аерокосмічної та автомобільної промисловості.

Маска зроблена з тканини і силікону. Є ремінець для регулювання, щоб маска щільно прилягала до обличчя. Маска створена в двох кольорах: білому і чорному. Вступник повітря проходить через змінні HEPA-фільтри. У комплект входять набір фільтрів на три місяці, кейс для перенесення, накладки для навушників, додаткова тканинна маска і USB-C кабель для зарядки. З'єднання маски зі смартфонами проходить по протоколу Bluetooth 5.0. Заряду вистачає на сім годин.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, неправильне використання захисних масок може бути небезпечним, а хворим на коронавірус заборонено носити респіратори.