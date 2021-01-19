2021 рік дасть можливість закласти фундамент стабільності, реформ і нових спільнот. Це рік, вдалий для будь-яких союзів і об'єднань: укладання шлюбних союзів, створення об'єднання, спільного підприємство або політичного об'єднання.

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Март, апрель, октябрь 2021 года– это самые продуктивные, лучшие месяцы в году. Это время созидания, благоприятное для начала проекта, когда можно заложить фундамент дальнейшего развития и процветания, заключить длительные сделки и договора. Усилия в перспективе принесут положительные плоды.

При этом нужно учесть, что Юпитер предполагает активное движение и расширение до 20 июня, потому как с 20 июня Юпитер начинает движение назад. Развитие пойдет того, что уже начато. Сатурн с 23 мая по 11 октября находится в движении "назад": это будет период проработки и воплощения того, что было ранее задумано и начато.

С 22 февраля по 24 апреля, с 15 сентября по 27 октября - лучшее время гармонизации и стабилизации. Это удачный период для смены направления деятельности, поиска новой работы, внесения изменений в бизнес или работу. Это удачный период для помолвки и регистрации брачного союза, заключения соглашения о совместной деятельности или создания содружества, для открытия нового бизнеса.

Для покупок недвижимости, крупной техники и ценных вещей лучшие периоды: с 22 февраля по 2 марта, с 6 по 18 апреля, с 13 по 20 мая, с 6 по 16 августа, с 31 августа по 10 сентября, с 10 по 25 октября.

Самые трудные периоды года – весь январь, с 24 июня по 7 июля, с 30 июля по 4 августа, с 11 по 20 ноября. Это время повышенной конфликтности и сопротивления, потерь и лишнего вложения средств, травмоопасное и неблагоприятное для здоровья. В этот период не рекомендуется проводить рискованные развлечения на отдыхе, не стоит начинать новые дела, заключать союзы и договоры в эти даты.

Следуйте звездам, и удача будет у вас в руках!

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