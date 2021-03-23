Верховний суд визнав недопуск нещеплених дітей у школу законним

Касаційний цивільний суд ухвалив рішення про те, що відсторонення від занять у школі дитини, не щепленої за віком, є законним та забезпечує безпеку для всіх учнів.

Про це йдеться в повідомленні Верховного суду України, яке було опубліковано у вівторок, 23 березня. Судді зокрема посилаються на ст. 53 закону України "Про освіту", де вказано, що здобувачі освіти мають право на безпечні та нешкідливі умови навчання, а також повинні дбайливо ставитися до здоров'я оточення та власного.

Зазначається, що завданням держави є збереження балансу між правом дитини на освіту та інтересами інших дітей. При цьому за законом батьки мають право відмовитися щепити дитину.

"Держава, установивши заборону відвідувати навчальний заклад дитиною, яка не має профілактичних щеплень, реалізує свій обов’язок щодо забезпечення безпеки життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу, зокрема й самої нещепленої дитини", – йдеться в повідомленні.

Суд зазначає, що забезпечення безпеки життя та здоров’я є пріоритетнішим за право на освіту. При цьому наголошується, що у разі відсторонення нещепленої дитини від навчання її права не порушуються, адже існують альтернативні способи здобуття освіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у МОЗ відповіли, коли в Україні почнуть вакцинувати вчителів, і пояснили, що буде за відмову від щеплення.