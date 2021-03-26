'Велике будівництво': в Умані відкрили оновлене приймальне відділення лікарні, яка обслуговує 240 тис. осіб

Сучасне приймальне відділення екстреної медичної допомоги відкрили в Уманській міській лікарні.

Реконструйоване приймальне відділення стало першим з восьми, які в цьому році у Черкаській області планується оновити і оснастити сучасним обладнанням, повідомляється на сайті Черкаської облдержадміністрації.

"У планах, аби кожна лікарня області була осучаснена та облаштована необхідним обладнанням", – сказав на відкритті приймального відділення в Умані голова ОДА Олександр Скічко.

За даними ОДА, ремонт і облаштування відділення коштував 5,5 млн грн. Оновлення приймального відділення проводилося в рамках програми Президента України "Велике будівництво".

Для Уманської лікарні було придбано УЗД-апарат, томограф та рентген-апарат. Найближчим часом очікується поставка ангіографічного обладнання, яке стане вже другим на Уманщині. Протягом місяця в лікарні має також запрацювати центр чоловічого здоров'я.

За словами Скічка, Уманське відділення є показовим для всієї області. Саме в таких відділеннях незабаром в багатьох населених пунктах регіону будуть проводити оцінку стану, вживати невідкладних заходів та ухвалювати рішення про подальше лікування пацієнтів.

"Нині ми відчуваємо, що медична галузь для держави у пріоритеті, вона піклується про збереження та підтримку здоров’я своїх громадян. Всі ми знаємо, у якому стані наші лікарні, втім поступ у цьому напрямку уже відчуваємо. У планах – зробити всі лікарні з такими приймальними відділеннями", – сказав голова області.

Уманська міська лікарня обслуговує близько 240 тисяч жителів Умані і навколишніх населених пунктів. Відзначається, що в нововідкритому відділенні прийматимуть також жителів сусідніх областей, в тому числі постраждалих під час автомобільних аварій, які трапляються на двох трасах, що проходять неподалік.

У відділенні в цілодобовому режимі чергуватимуть лікар-терапевт з невідкладних станів, травматолог-ортопед, медичні сестри, лаборант і молодший медичний персонал.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" заявив, що в 2021 році в Україні буде реконструйовано і оснащено сучасним обладнанням 177 приймальних відділень.